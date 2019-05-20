Altın fiyatları yükselişte! İşte gram ve çeyrek altın fiyatları

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 249,3 lira seviyesinde dengelendi. Geçen hafta, altının ons fiyatındaki değer kaybına rağmen dolar kurundaki artışla yükselen gram altın, haftayı önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kazancıyla 248,7 liradan tamamladı. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 20 Mayıs güncel altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 249,3 lira

Çeyrek altın: 411 lira

Cumhuriyet altını: 1.671 lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise 0,1 düşüşle 1.276,4 dolar seviyesinden işlem görüyor.

GRAM ALTIN 257 LİRAYA ÇIKABİLİR

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasaların odağında yer alan ticaret savaşlarının altının ons fiyatında önemli bir etken olmaya devam ettiğini, Körfez’de yaşanan gelişmeler ve buna bağlı jeopolitik risklerin de bu hafta piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Yurt içinde dolar kurundaki dalgalanmalara paralel altının gram fiyatının 245-255 lira bandında işlem gördüğünü belirten Memiş, 257 lira seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydetti.