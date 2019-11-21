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Altın fiyatları ne durumda? 21 Kasım güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

Altın fiyatlarında ufak hareketlilik sürerken analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinde henüz netice alınamamasının altın fiyatlarında oynaklığa sebep olduğunu belirtiyor. Gram altın, dün altının ons fiyatındaki sınırlı yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle yüzde 0,7 değer kaybederek günü 269,7 liradan tamamlamıştı. İşte bugünün çeyrek ve gram altın fiyatları...

07:24 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları ne durumda? 21 Kasım güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

Dün Doları takiben gram altında da azalış eğilimi görülüyor, 24 ayar gram altın yüzde 0,10 düşüşle 268 liraya indi. Bugün ise altının gramı sabah saatlerinde 269 liradan işlem görmeye başladı. Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum şu şekilde…

ALTIN FİYATLARI 21 KASIM

Çeyrek Altın: 441,93 Lira

Gram Altın: 269,73 Lira

Yarım Altın: 883,85 Lira

Cumhuriyet Altını: 1.818,00 Lira

Altın fiyatları güne düşüşle başladı! İşte çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum…

DÜNYA PİYASALARI ALTINI ETKİLİYOR

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinde henüz netice alınamamasının altın fiyatlarında oynaklığa sebep olduğunu belirtti. Dün, ABD senatosunun Hong Kong’lu yöneticilere yaptırım öngören tasarıyı kabul etmesinin ardından Çin, bu karara karşılık verebileceğini, ABD’nin iç işlerine karışmaması gerektiğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın dün yaptığı bir konuşmada Çin ile anlaşılmaması durumunda tarifeleri daha fazla artıracağını söylediğini ifade eden analistler, bu durumun yatırımcıların risk iştahını düşürdüğünü kaydetti.

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