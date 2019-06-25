Altın fiyatları rekora doymuyor! İşte 25 Haziran gram ve çeyrek altın fiyatları

Yeni güne rekor seviyede başlayan altın fiyatları 268 liradan alıcı buluyor. Dün kapanışta çeyrek altın 429 lira, Cumhuriyet altını 1.756 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,61 yükselişle 263,4 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 25 Haziran altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 268 lira

Çeyrek altın: 442 lira

Cumhuriyet altını: 1.804 lira

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ALTININ KİLOGRAM FİYATI 262 BİN LİRAYI GÖRDÜ



Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogramı 262 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 257 bin 400 lira, en yüksek 262 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,38

artışla 262 bin liradan tamamladı.



KMKTP’de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 544 milyon 339 bin 80,19 lira, işlem miktarı ise 2.085,37 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 547 milyon 340 bin 749,41 lira oldu.

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