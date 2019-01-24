24 Ocak çeyrek ve gram altın fiyatları: Altın fiyatları gündemden etkilendi mi?

Günlerdir döviz fiyatlarındaki dalgalanmalar ile bir aşağı bir yukarı hareket eden altın fiyatları güne yatay seyirde başladı. Kapalıçarşı’da ve piyasalarda tercih edilen çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında önemli değişiklikler yaşanmadı. Altın fiyatları, yatırımcıların dikkatlerini, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde ilerleme beklentilerine ilişkin kuşkuların arttığı bir ortamda küresel büyüme görünümüne çevirmeleri ile birlikte kazancını korudu. Peki 24 Ocak’ta altın fiyatları ne kadar oldu?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 217,9 liradan tamamladı. Bugüne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 218 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 358 lira, Cumhuriyet altını 1.461 liradan satılıyor. Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 1.281,33 dolardan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINLARININ AĞIRLIKLARI

Cumhuriyet altınları “1738 Sayılı TBMM Kararı ve 234 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname” gereği, ağırlıkta, ayarda ve kalitede güveni ve standardı sağlamak üzere sadece Darphane tarafından üretilir. Sikke ve ziynet olarak iki grupta, toplam 10 farklı çap ve ağırlıkta üretilen Cumhuriyet Altınlarının ağırlıkları çeşidine ve grubuna göre değişiklik göstermektedir.[3]

Çeşidi Cumhuriyet Altın Sikke

(Gr/Adet) Cumhuriyet Ziynet Altını

(Gr/Adet) Çeyrek 1,804 1,754 Yarım 3,608 3,508 Birlik 7,216 7,016 İkibuçukluk 18,040 17,540 Beşlik 36,080 35,080

‘ABD – ÇİN GÖRÜŞMELERİ ALTIN FİYATLARINI DÜŞÜRDÜ’

AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının ABD-Çin ticaret

görüşmelerinden gelen olumlu açıklamalarla değer kaybettiğini söyledi.

Bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ile ECB Başkanı Mario

Draghi’nin açıklamalarının takip edileceğini ifade eden Memiş, teknik açıdan

altının ons fiyatında 1.275 doların destek, 1.285 doların ise direnç konumunda

olduğunu bildirdi.

Memiş, yurt içi piyasalarda dolar kurunun gerilemesinin altının gram

fiyatını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, altının gram fiyatında 216

liranın destek, 221 liranın direnç konumuna geldiğini söyledi.

Bugün, Avrupa ve ABD’de Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI)

verilerinin takip edileceğini bildiren Memiş, Davos’ta devam eden oturumlar, ABD

ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve Venezuela’daki gelişmelerin de

yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini dile getirdi.