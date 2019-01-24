24 Ocak çeyrek ve gram altın fiyatları: Altın fiyatları gündemden etkilendi mi?

Günlerdir döviz fiyatlarındaki dalgalanmalar ile bir aşağı bir yukarı hareket eden altın fiyatları güne yatay seyirde başladı. Kapalıçarşı’da ve piyasalarda tercih edilen çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında önemli değişiklikler yaşanmadı. Altın fiyatları, yatırımcıların dikkatlerini, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde ilerleme beklentilerine ilişkin kuşkuların arttığı bir ortamda küresel büyüme görünümüne çevirmeleri ile birlikte kazancını korudu. Peki 24 Ocak’ta altın fiyatları ne kadar oldu?
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 217,9 liradan tamamladı. Bugüne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 218 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 358 lira, Cumhuriyet altını 1.461 liradan satılıyor. Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 1.281,33 dolardan işlem görüyor.
CUMHURİYET ALTINLARININ AĞIRLIKLARI
Cumhuriyet altınları “1738 Sayılı TBMM Kararı ve 234 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname” gereği, ağırlıkta, ayarda ve kalitede güveni ve standardı sağlamak üzere sadece Darphane tarafından üretilir. Sikke ve ziynet olarak iki grupta, toplam 10 farklı çap ve ağırlıkta üretilen Cumhuriyet Altınlarının ağırlıkları çeşidine ve grubuna göre değişiklik göstermektedir.[3]
|Çeşidi
|Cumhuriyet Altın Sikke
(Gr/Adet)
|Cumhuriyet Ziynet Altını
(Gr/Adet)
|Çeyrek
|1,804
|1,754
|Yarım
|3,608
|3,508
|Birlik
|7,216
|7,016
|İkibuçukluk
|18,040
|17,540
|Beşlik
|36,080
|35,080
‘ABD – ÇİN GÖRÜŞMELERİ ALTIN FİYATLARINI DÜŞÜRDÜ’
AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının ABD-Çin ticaret
görüşmelerinden gelen olumlu açıklamalarla değer kaybettiğini söyledi.
Bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ile ECB Başkanı Mario
Draghi’nin açıklamalarının takip edileceğini ifade eden Memiş, teknik açıdan
altının ons fiyatında 1.275 doların destek, 1.285 doların ise direnç konumunda
olduğunu bildirdi.
Memiş, yurt içi piyasalarda dolar kurunun gerilemesinin altının gram
fiyatını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, altının gram fiyatında 216
liranın destek, 221 liranın direnç konumuna geldiğini söyledi.
Bugün, Avrupa ve ABD’de Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI)
verilerinin takip edileceğini bildiren Memiş, Davos’ta devam eden oturumlar, ABD
ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve Venezuela’daki gelişmelerin de
yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini dile getirdi.
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