Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor! İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

Haftaya dalgalı bir seyirle başlayan altın fiyatları 255,1 lira seviyesinde dengelendi. Cuma günü kapanışta çeyrek altın 416 lira, Cumhuriyet altını 1.705 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 255,7 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 17 Haziran altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 255,1 lira

Çeyrek altın: 421 lira

Cumhuriyet altını: 1.717 lira

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Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise 1.341,4 dolardan işlem görüyor.