Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor! İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe dalgalı bir seyirle başladı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, cuma gününü yüzde 1,19 artışla 255,7 liradan tamamladı. Gram altın bugüne ise 255,1 lira seviyesinden işlem gördü. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 17 Haziran güncel altın fiyatları...

08:04 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor! İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

Haftaya dalgalı bir seyirle başlayan altın fiyatları 255,1 lira seviyesinde dengelendi. Cuma günü kapanışta çeyrek altın 416 lira, Cumhuriyet altını 1.705 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 255,7 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 17 Haziran altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 

Gram altın: 255,1 lira

Çeyrek altın: 421 lira

Cumhuriyet altını: 1.717 lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise 1.341,4 dolardan işlem görüyor.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more