Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatları ekonomi gündeminin merak edilenleri arasında yer almaya devam ediyor. Altın fiyatlarında hafta içi yaşanan ve hafta sonu da gözlemlenen hareketlilik, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte 17 Mart Pazar altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Güncel altın fiyatları,

Gram altın: 228,03 lira

Çeyrek altın: 376 lira

Cumhuriyet altını: 1535 lira

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,4 artışla 1.301,3 dolardan işlem görüyor.

ALTININ KİLOGRAM FİYATI HAFTAYI NASIL KAPATTI?

Altın piyasasında, en düşük 229 bin 150 lira, en yüksek 229 bin 348 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 229 bin 250 liradan tamamladı.

KMKTP’de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 118 milyon 166 bin 523,07 lira, işlem miktarı ise 516,34 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 120 milyon 742 bin 400,59 lira oldu.