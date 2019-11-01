Amerikalılar, Reuters haber ajansı ile ilgileniyor

Financial Times’ta yer alan habere göre dünyanın en büyük haber ajanslarından Reuters’ı satın almak için ABD’li yatırım fonu KKR nabız yokluyor.

Alman medya devi Axel Springer’e ortak olarak dikkatleri üzerine çeken yatırım fonu Reuters haber ajansı ile de ilgileniyor.

Dünyanın en büyük haber ajansı ve finansal veri sağlayıcılarından Thomson Reuters’a henüz resmi bir teklif yapılmadı.

Reuters Haber Ajansı'nın eski yayın yönetmeni Mark Wood'un da şirketle ilgilendiği iddia ediliyor.

Konuyla ilgili henüz taraflar resmen bir araya gelmedi.

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HABER AJANSI TOPLAM GELİRLERİN YÜZDE 3’Ü

Thomson Reuters da Axel Springer de, Mark Wood da konuyla ilgili görüş bildirmedi. Thomson Reuters'ın bilançosu içinde haber ajansının toplam gelirlerin yüzde 3'ünü oluşturduğuna dikkat çekiliyor. Şirketin en büyük gelir kaynağı yatırımcılara sağladığı finansal veriler.

Thomson Reuters'ın Kanadalı büyük ortaklarından David Thompson'ın haber ajansını elinde tutmak istediği biliniyor.

Thomson Reuters'ın CEO'su Jim Smith geçen aylarda yaptığı açıklamada haber ajansının satılık olmadığını söylemişti.