Amerikalılar ve Japonlar ödenmemiş kredilerin peşinde

Türk bankalarında yüzde 4’ün üzerine çıkan ve daha da artması beklenen takipteki kredi rasyosu ile son yılların en yükseğinde olan yakın izlemedeki krediler yabancı fonların ilgisini çekerken, kaynaklar Japon Orix ve Amerikalı Bain Capital’in Türk bankalarındaki sorunlu kredilerden almak için danışmanlarla görüşmeler yürüttüğünü söyledi.

Konuya yakın üç kaynağın Reuters’a verdiği bilgiye göre yabancı fonlar artması beklenen NPL satışları ve özellikle de yakın izlemede olan teminatlı büyük kurumsal kredilerin satışı ile ilgileniyor.

‘TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN KREDİLERİ DE TAKİP EDİYORLAR’

Bir kaynak “Bu fonların ilgilendikleri daha çok tek seferlik işlemler, yani tek bir krediyi içeren büyük kredilerin bankalardan satın alınması yönünde. Altında teminat olabilecek kredileri tercih ediyorlar, örneğin gayrimenkullere ilişkin proje finansmanı kredileri veya gemi finansmanına ilişkin krediler bu kapsamda” diye konuştu.

TAKİPTEKİ KREDİ ORANI YÜZDE 4’Ü AŞIYOR

Geçen yıl Ağustos’ta TL’deki sert değer kaybının ardından çok sayıda şirket nakit akışını kontrol etmekte zorlanmış ve finansal anlamda sıkıntıya düşmüştü. Bankaların takipteki kredi oranı yüzde 4’ü aşarken ekonomi yönetimi bu sene rasyonun yüzde 6’ya kadar çıkabileceğini açıkladı.

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‘EYLÜLDEN BU YANA GÖRÜŞMELER YAPIYORLAR’

Bir başka kaynak, Türkiye’de artmakta olan takipteki kredilerin yabancı fonların ilgisini çektiğini belirterek, “Japon Orix, US Bain Capital gibi şirketler özellikle Eylül’den bu yana Türkiye piyasasına girmek için danışmanlarla görüşmeler yapıyorlar. Hem NPL satışları hem de özellikle yakın izlemede olan büyük kurumsal kredilerin satışına alıcı olarak ilgi gösteriyorlar” dedi.

ŞİRKETLER YORUM YAPMADI

Konuyla ilgili Reuters’ın ulaştığı Bain Capital ve Orix bir yorum yapmadı.

Bankacılık sektörünün takipteki alacak rasyosu yüzde 4’ün üzerine çıkarken toplam takipteki krediler bir önceki yıl Ocak ayına göre yüzde 56 artışla yaklaşık 100 milyar TL seviyesinde. Ocak sonu itibarıyla toplam bankacılık sektörü kredileri ise 2.34 trilyon TL seviyesinde.

Türkiye’de yakın zamana kadar 4.75 milyar dolarlık en büyük kurumsal kredilerden olan ve Türk Telekom hisseleri için verilen OTAŞ kredisi yakın izlemede tutuluyordu; yapılandırma görüşmelerinin sonunda bankalar, Türk Telekom hisselerini SPV yoluyla devralmıştı. Geçen sene başından bu yana aralarında Yıldız Holding ve Doğuş Holding gibi büyük kurumların da bulunduğu çok sayıda şirket yapılandırmaya gitmişti.

KREDİ YAPILANDIRMALARI 120 MİLYAR TL’YE YAKLAŞTI

Açıklanan verilere göre Türk bankacılık sektöründe kredi yapılandırmaları 120 milyar TL civarına gelirken; yakın izlemede tutulan enerji ağırlıkta krediler de bulunuyor.

Bilançolarını rahatlatmak isteyen bankalar NPL satışlarının yanı sıra, yakın izlemedeki kredileri de satabiliyor.

YASAL MEVZUAT

Bir diğer kaynak ise Türkiye’de NPL piyasasına daha da artacak beklentisi ile çok ciddi bir yabancı fon ilgisinin olduğunu belirterek, “Bankaların bir kısmı bilançolarını boşaltmak istiyor. Ve bu şirketler de NPL’deki kredi satışları ya da yakın izlemedeki kredi satışlarıyla yakından ilgililer” dedi.

Ancak yasal mevzuatın yabancı foların buraya girmesi için uygun olmadığını belirten kaynak, “Hukuki altyapı buna uygun değil. Burada doğrudan NPL satışlarına girmek isteyen yabancı fonların burada kurulu şirketlerinin olması lazım. O yüzden bu şirketler pazara girmek için çeşitli yollara bakıyor. Son dönemde yoğun bir ilgi var” diye konuştu.

Kaynaklar bu hafta 7-8 Mart tarihlerinde Londra’da düzenlenecek olan NPL Europe konferansında da Türkiye’nin odaklanılacak ülkelerden biri olduğunu belirterek, “Konferans öncesinde de yoğun bir yabancı fon ilgisinin olduğunu görüyoruz. Bu fonlar genelde kriz sonrasında ülkelerin artan NPL’leri ile yakından izleme halinde olurlar. Türkiye de bunlardan biri” dedi.

Konferansta, Türkiye’nin yanı sıra İrlanda, Ukrayna, Yunanistan, İspanya, İtalya gibi ülkelerdeki mevcut koşullar oturumlarda tartışılacak.

REUTERS