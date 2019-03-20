Apple haberin Netflix’ini çıkardı

Apple'ın gelir modeli olarak yayıncıların kârının yarısını talep ettiği ifade ediliyor. ABD'nin önde gelen yayın organlarının Apple ile anlaştığı ifade edilirken hangi yayınların Apple'ın platformunda yer aldığı belli değil.

Platformun tanılımasına kısa bir süre kala New York Times ve Wall Street Journal gibi büyük yayınların Apple ile pazarlık halinde olduğu ifade ediliyor. Wall Street Journal'ın Apple'ın kârın yarısını alma talebini kabul etmediği ve görüşmelerin tıkandığı ifade ediliyor.

Sisteme göre yayıncılara ödemeler yayın organlarının okunma reytingi üzerinden yapılacak. Okurun haber üzerinde ne kadar zaman geçirdiği de ödeme yapılırken göz önünde bulundurulacak.

Kendi platformlarında uyguladıkları ücret tarifesine göre New York Times aylık 15 dolar, Wall Street Journal ayda 39 dolar, Washington Post ise ayda 10 dolar üyelik ücreti alıyor.

Bazı yayıncılar Apple'ın yeni haber platformunda yer alma fikrine çok da sıcak bakmıyor.