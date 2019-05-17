Araç sahipleri dikkat! Af teklifi TBMM’ye sunuldu

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş Köprü cezalarının iptali için Meclis Başkanlığı’na bir teklif sunduklarını söyledi.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, İstanbul Galata Üniversitesi adında yeni bir üniversite kurulması, kömür madenciliğine destek, hurda araçta ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

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KÖPRÜDEN ARAÇ GEÇİŞ SINIFLARI ŞÖYLE;

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçiş hakkı olan araç sınıfları

– Tüm 1. sınıf araçlar (Aks aralığı 3.20 metre altında olan binek araçlar otomobil )

– Turizm, Personel, Okul vb. Tüm servis araçları

– Toplu Taşıma Araçları (İETT ve Özel Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş., Taksi Dolmuş)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçiş hakkı olmayan araç sınıfları

– Kamyonet, Minibüs, Panelvan, Van tipi araçlar

– Kamyon, Otobüs, Çekici tipi 2., 3., 4. ve 5. sınıf araçlar

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçiş hakkı olan araç sınıfları

– Tüm 1. sınıf araçlar

– Kamyonet, Panelvan, Van, Minibüs tipi tüm 2. sınıf araçlar (Aks aralığı 3.20 metre üstünde olan araçlar)

– Turizm, Personel, Okul vb. Tüm servis araçları

– Toplu Taşıma Araçları (İETT ve Özel Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş., Taksi Dolmuş)

– KGM’den izinli kamu kurum ve kuruluşlarının resmi plakalı hizmet araçları

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçiş hakkı olmayan araç sınıfları

– 2. sınıf araçlar içerisinde yer alıp ruhsatında Kamyon, Otobüs, Çekici yazan araçlar ile 3., 4. ve 5. sınıf araçlar

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde geçiş hakkı olan araç sınıfları

– Tüm motorlu araçlar