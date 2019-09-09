Askere gitmek için hazırlanan ve öncesinde işten çıkarılmış olan vatandaşların aklına birçok soru gelmektedir. Askerde işsizlik maaşı alınır mı? Askere gitmek için işten çıkan ya da çıkarılan kişiler kıdem tazminatı alabilir mi? Bu ve bunun gibi soruların cevaplarını internette arayan vatandaşların akıllarında soru kalmaması ve haklarını bilmeleri içi hazırladığımız haberde tüm detayları bulabilirsiniz.

ASKERDE İŞSİZLİK MAAŞI ALINIR MI?

İşten çıkarılan çalışanların işsizlik maaşı alabilmeleri için bazı şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu şartlar İŞKUR resmi internet sitesinde şu şekilde belirtilmiştir.

– Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

– Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

– Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

– Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

Askere gitmek üzere olan vatandaş bu şartları sağlıyorsa, askerlik nedeniyle işten çıkar askere giderlerse ve döndüklerinde işe girmezlerse işsizlik maaşı alabiliyorlar.

Yine askerlik nedeniyle işten çıkmış asker adayları başvurdukları takdirde askere gidene kadar işsizlik maaşı alabiliyorlar. Ancak askerlik yaptıkları sürede askerler işsizlik maaşı alamıyorlar.

ASKERLİK TAZMİNATI NASIL ALINIR?

Kişinin askerlik tazminatını alabilmesi için bazı şartlar vardır. Bu şartlar 1475 sayılı kanunun 14. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre ilgili kanunda Askerlik Şubesinden sevk belgesini alan çalışan almış olduğu bu belgeyle sözleşmenin feshini talep eden dilekçeyi çalıştığı kuruma vermeli. Vermiş olduğu dilekçe hemen işleme konur ve sözleşme feshedilir. Sözleşmenin feshedilmesinin ardından işveren işçiye kıdem tazminatını vermek zorundadır. Buna karşılık çalışan, sözleşmenin feshinin ardından başka bir kuruluşta işe başlarsa kıdem tazminatı (askerlik tazminatı) hakkını kaybeder.

Kanuna ilişkin ayrıntıları http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1475.pdf linkinden elde edebilirsiniz.