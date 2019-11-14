Ata Yatırım’dan özel portföy yönetimi

Hisse önerilerindeki başarısı ile sektörün önde gelen şirketlerinden Ata Yatırım, son ürünü Ata Royal ile yatırımcılar için yeni bir dönem başlatıyor. Ata Royal, Ata Yatırım tarafından temel analiz yöntemi ile incelenen hisse senetlerine verilen kısa vadeli yatırım önerilerini yatırımcılar adına değerlendiriyor ve al-sat işlemlerini gerçekleştiriyor.

Ata Royal ile sektörde fark yarattıklarını ve yatırımcılar adına piyasayı takip edip işlem yapabileceklerini belirten Ata Yatırım Genel Müdürü Murat Demirel, “Ata Royal aslında Ata Yatırım'ı temsil ediyor. Ata Royal ürünü ile yatırımcılara teknoloji ve bilgi sunuyoruz.

Günümüzde teknoloji anlamında geliştirilen her ürün zamanla taklit edilebiliyor fakat bilgi taklit edilemiyor. Ata Yatırım olarak bizi farklılaştıran en önemli özellik bilgi birikimimiz. Ata Royal'le, teknolojik altyapımız ile beraber en önemli kriter olarak gördüğümüz bilgiyi birleştirerek yatırımcılara ticari avantajlar sunuyoruz” dedi.

Kısa vadeli önerileri bize bırakın, zamanınız size kalsın Etik değerlerimiz, kültürümüz, geçmişimiz ve mühendis kökenli güçlü araştırma ekibimizin çalışmaları sonucunda ortaya çıkan Ata Royal'i yatırımcılara sunmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Murat Demirel sözlerine şöyle devam etti: “Ata Royal ile birlikte daha çok yatırımcıya ulaşmayı hedefliyoruz. Ata Royal ürününü kullanmak isteyen yatırımcılar için öncelikle bir portföy yönetim hesabı açılır. Ata Royal, kendi bünyesinde volatilite ağırlıklı matematiksel çözümler ve indikatörler doğrultusunda kısa vadeli fiyat avantajlarını yakalamayı hedefleyerek hareket eder. Amacımız, daha çok yatırımcının bu ürünü deneyimleyerek faydalanmasını sağlamak.”