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Bakan Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Ross ile görüştü

ABD Ticaret Bakanı Ross, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile bir araya geldi. Albayrak, söz konusu toplantıya ilişkin Ross ile ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini kapsamlıca ele aldıkları verimli bir görüşme yaptıklarını, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılıklarını bir kez daha vurguladıklarını belirtti.

11:18 -
Haberler Ekonomi
Bakan Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Ross ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini ele aldıkları verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, “100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık.” ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Ticaret Bakanı Ross ile gerçekleştirdikleri ikili görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Albayrak, “Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini kapsamlıca ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık.” değerlendirmesinde bulundu.

Son güncelleme: android-time 11:20 11.09.2019
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