Bakan Kurum: Plastik poşet kullanımı yüzde 70 azaldı

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bolu’ya gelen Kurum, partisinin seçim çalışmaları kapsamında İzzet Baysal Caddesi’ndeki iş yerlerini ziyaret etti.

Kurum yaptığı açıklamada, plastik poşetlerin yıl başından itibaren ücretli hale getirildiğini anımsatarak, “Uygulama tüm Türkiye’de zorunlu hale geldi ve yaygınlaştı. Vatandaşımıza bu duyarlı davranıştan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yılbaşı itibarıyla kişi başı 440 olan kullanım sayısı, şu an yüzde 70’e varan oranda azalmış durumda. Hedefimiz yüzde 90 oranında plastik poşet kullanımını azaltmak ve kişi başı 40 adede kadar düşürmek. Bu sayede hem çevremizi hem de doğamızı korumuş olacağız.” diye konuştu.

AA