Bakan Pekcan yeni uygulamayı açıkladı: İlk defa biz yapıyoruz

Pekcan, Eskişehir’de bir otelde düzenlenen Bölgesel İstişare Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, ticari hayatta son zamanlarda çek ve senedin güvenilirliğinin sorgulandığını dile getirdi.

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Karekodlu çekin ardından karekodlu senet uygulamasını başlattıklarını anımsatan Pekcan, “Dünyada ilk defa biz yapıyoruz. Elektronik çek ve bono uygulamasını başlatacağız. Çeklerinizi elektronik ortamda alabileceksiniz, verebileceksiniz. Saklama sıkıntınız olmayacak. Güvenilirliği takip edilir olacak. Aldığınız anda bu çeki hangi bankalardan ve hangi şubelerden tahsil edeceğinizi de göreceksiniz. Bu en kısa sürede devreye girecek” ifadelerini kullandı.

Dünyada e-ticaretin hızla arttığını vurgulayan Pekcan, Türkiye’de yüzde 4 olan e-ticaret oranını yükseltmek istediklerini sözlerine ekledi. AA