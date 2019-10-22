Önceki İBB yönetimi Haydarpaşa’nın tahsisini istemiş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TCDD Genel Müdürlüğü tarafından Haydarpaşa Gar sahası ve Sirkeci Gar sahasının atıl durumda olan bazı bölümlerinin kiralanmasına yönelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun iddialarına, yazılı açıklamayla cevap verdi.

Turhan, açıklamasında, son birkaç gündür, İmamoğlu’nun sosyal medyada dolaşan söylemlerini üzülerek takip ettiğini belirterek, TCDD’nin yaptığı ihaleyle ilgili olarak hukuki yollara başvurulduğunu ifade etti.

SİT ALANI

Haydarpaşa ve Sirkeci’de bahse konu gayrimenkullerin bulunduğu alanların SİT kapsamında olduğuna ve imar kısıtlılığı bulunduğuna işaret eden Turhan, söz konusu alanların Marmaray hizmete girdikten sonra yolcu hareketliliğinin azalması nedeniyle ihtiyaç dışı kaldığını, İstanbul halkının kültür ve sanat faaliyetlerine katkı sunmak suretiyle ihaleye çıkıldığını aktardı.

Turhan, ihaleye İBB ortak girişiminin daha düşük teklif verdiğinin altını çizerek, “Şimdi buradan herkese soruyorum; ihale şartlarını sağlayamayan ve daha düşük teklif verenin kazanması mı doğrudur, yoksa ihale şartlarını sağlayıp daha yüksek teklif verenin kazanması mı? Öncelikle şartnamede istenilen evrakları bile hazırlamaktan aciz olan İBB yönetiminin ihaleyi almaya çalışması normal bir durum mudur? Bugüne kadarki ticari ilişkilerinde de hep bu yöntemi mi izlemiştir?” ifadelerini kullandı.

‘3 KATI TEKİF VERDİ KAZANMASI ÇOK DOĞAL’

Girmeye çalıştığı ihalede, belediye ortak girişiminin teklifinin 3 katı teklif veren şirketin, ihaleyi kazanmasının çok doğal olduğuna dikkati çeken Turhan, şunları kaydetti:

“Kamunun yüksek kazanç elde etmesinden bir rahatsızlık mı duymaktadır? ‘Yeterliliğe sahip olmadan ihaleye girerim, daha az teklif veririm; ihaleyi de bana vermek zorundasınız’ demek zorbalık değil midir? TCDD, 350 bin lira kira vermeyi teklif eden şirket yerine, 100 bin lira teklif eden ortak girişime bu ihaleyi verse, hukuki ve meşru davranmış olur mu? TCDD, tersi davranış gösterseydi, kamu zararı yaşanmış olmayacak mıydı? Kamudan bu tip gayrı meşru taleplerde bulunmak, kendilerinin benimsediği ve alışkanlık haline getirdiği bir yöntem midir? Şartname ve teklif edilen rakamlar ortada ve her şey şeffaf iken, kopartılan bu yaygara, ihale makamına sallanan parmaklar, ihaleye fesat karıştırmak değilse nedir?”

– “Söz konusu alanları önceki yönetim de istedi”

TCDD’nin neyi, nasıl, niçin ve ne kadar süreyle yapması gerektiğini tabi olduğu mevzuat usullerine uygun yaptığını ifade eden Turhan, İmamoğlu’nun Türkiye’nin saygın kuruluşlarından TCDD'nin itibarını zedelemeye kalkmasındaki maksadı anlamadıklarını belirtti.

‘ÖNCEKİ YÖNETİME DE VERMEDİK’

Turhan, İmamoğlu’nun ihalenin iptal edilerek ihale konusu alanların İBB’ye tahsis edilmesini istediğine değinerek, “Benzer talep, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin önceki dönem yönetiminden de gelmişti. Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına ait kullanılmayan alanların belediyeye tahsisini istemiş, TCDD bu talebi uygun görmemiştir.” değerlendirmesinde bulundu. (AA)