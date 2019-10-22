Bakanlık’tan Göreme Vadisi açıklaması

Göreme Vadisi ve çevresindeki alanın Milli Park statüsü kaldırıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, 30 Ekim 1986’da Bakanlar Kurulu’nca çıkarılan Göreme Vadisi ve çevresindeki alanın Milli Park olarak belirlenmesi hakkında karar yürürlükten kaldırıldı.

Bakanlar Kurulu’nun bu tarihte aldığı kararla, söz konusu alan, Göreme Tarihi Milli Parkı ilan edilmişti. Alan, 1985’te de Dünya Mirası Sit Alanı olarak belirlenmişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan bugün konu ile ilgili yapılan açıklamada, Göreme Vadisi’nde Milli Park statüsünün kaldırılması kararının yetki karmaşasının önüne geçilmesi için alındığı ifade edildi.

“KAÇAK UYGULAMALARIN ÖNÜNE GEÇİLECEKTİR”

Bakanlık açıklamasında, “Kapadokya alanında arkeolojik, kentsel, doğal sit alanları, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ve milli park gibi birçok farklı koruma statüsünün bir arada bulunması alanda zamanla yetki karmaşasına neden olmuş, bu durum kaçak yapılaşmaların artmasına ve alanın tahrip edilmesine yol açmıştır. Bu yetki karmaşasından kaynaklanan izinsiz yapılaşmayı engellemek amacıyla 2019 yılı içerisinde tespit edilen söz konusu uygulamalardan yaklaşık 70 tanesi Bakanlığımız öncülüğünde kaldırılmıştır” denildi.

Açıklamada, 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun ile bu alanın içerisindeki Göreme Tarihi Milli Parkı’na ek olarak UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme kapsamında ilan edilmiş diğer dünya miras alanlarından Derinkuyu ve Kaymaklı Yeraltı Şehirlerini de içine alan yaklaşık 86,000 hektar büyüklüğündeki alanın Kapadokya Alanı olarak belirlendiği belirtilerek şöyle denildi:

“Böylelikle; kamuoyuna yansıyan haberlerin aksine daha geniş bir alanın verimli ve etkin korunması ve yönetilmesi sağlanacak olup alanın doğal karakterini tahrip eden ve yetki karmaşasından dolayı engellenemeyen kaçak uygulamaların önüne geçilecektir.” (REUTERS)