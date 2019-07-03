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Banka çalışma saatleri: Bankalar saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

Türkiye genelinde milyonlarca kişiye hizmet veren bankalarda işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar çalışma saatlerini merak ediyor. Bankalar hangi saatler arasında hizmet vermektedir? İşte, banka çalışma saatleri 2019…

16:28 -
Haberler Ekonomi
Banka çalışma saatleri: Bankalar saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

Bankaların mesai saatleri hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde…Bankalar sabah saat kaçta açılır akşam saat kaçta kapanır? Bankalar genel olarak 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte, banka çalışma saatleri 2019…

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Çok sayıda banka olmasına rağmen bankacılık sektörün çalışma saatleri genel olarak saat 09:00’da başlar. Saat 12:30’da öğle tatiline giren bankalar 13:30’da tekrar mesaiye başlar ve akşam saat 17:00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Ziraat Bankası Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir.

Ziraat Bankası: 09:00 – 17:00

Halkbank: 09:00 – 17:00

QNB Finansbank: 09:00 – 17:00

İŞ Bankası: 09:00 – 17:00

Garanti Bankası: 09:00 – 17:00

Deniz Bankası: 09:00 – 17:00

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