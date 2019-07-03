Banka çalışma saatleri: Bankalar saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

Bankaların mesai saatleri hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde…Bankalar sabah saat kaçta açılır akşam saat kaçta kapanır? Bankalar genel olarak 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte, banka çalışma saatleri 2019…

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Çok sayıda banka olmasına rağmen bankacılık sektörün çalışma saatleri genel olarak saat 09:00’da başlar. Saat 12:30’da öğle tatiline giren bankalar 13:30’da tekrar mesaiye başlar ve akşam saat 17:00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Ziraat Bankası Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir.

Ziraat Bankası: 09:00 – 17:00

Halkbank: 09:00 – 17:00

QNB Finansbank: 09:00 – 17:00

İŞ Bankası: 09:00 – 17:00

Garanti Bankası: 09:00 – 17:00

Deniz Bankası: 09:00 – 17:00