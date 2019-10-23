Herhangi bir kurum ya da kuruluşta çalışan işçiler çalışma hayatının yorgunluklarını yaptıkları tatillerle atmaktadırlar. Özellikle hafta içine gelen uzun bayram tatillerini haftanın geri kalanı ile birleştirerek kullanan işçiler bu sayede bir parça daha dinlenmiş oluyorlar. Bu izinler bazı iş yerlerinde işçinin yıllık izinlerinin karşılığında kullandırılırken, bazı iş yerleri de şirketin geneli için kararlaştırdığı idari izin olarak kullandırmaktadır. Tüm bu izin uygulamalarının yanı sıra bir de farklı bir uygulama dikkat çekmektedir. İşveren, bayram izinleri ile yıllık izinlerini birleştiren işçilerden, bayram sonrasında telafi çalışması yapmasını talep etmektedir. Peki, bayram sonrası verilen izin karşılığı telafi çalışması yaptırılabilir mi? Telafi çalışması hangi durumlarda yapılır? İşte tüm bu soruların cevaplarını bulabileceğiniz haberimizin detayları…

TELAFİ ÇALIŞMASI NEDİR?



İş yerinde, mesai gününde çalışmaların herhangi bir nedenden ötürü yapılamaması durumunun telafisi için, işverenin işçiyi çalışmadığı süre kadarını, fazla çalışmalar ile sağlamasına telafi çalışması denmektedir. Telafi çalışması 4857 sayılı İş Kanunu'nun 64. Maddesi tarafından düzenlenmiştir.

Kanun'un 64. Maddesi;



“Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra iş yerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle iş yerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. Bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz.

Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.” demektedir.

BAYRAM SONRASI VERİLEN İZİN KARŞILIĞI TELAFİ ÇALIŞMASI YAPTIRILABİLİR Mİ?



Telafi çalışması her ne kadar yasal bir düzenleme olsa da işveren her durumda telefi çalışması talep edemez. Telefi çalışması gerektiren nedenler olmaksızın kesilen çalışma karşılığında telefi çalışması istenemez. Peki, telafi çalışması hangi durumlarda yapılır?

-İşin zorunlu nedenlerle durdurulması ve bu nedenlerin işverenin elinde olmaması hali… Yangın, sel vs. gibi sebepler.

-Bayram tatilleri öncesinde ya da sonrasında işyerinin tatil edilmesi sonrasındaki telefi çalışması… Mesela arife günü tüm şirketin tatil edilmesi sonrasında işveren bunun karşılığı olarak telefi çalışması isteyebilir.

-İşçinin özel durumundan kaynaklı çalışmaması halinde işveren telefi çalışması isteyebilir. Telafi çalışması işçinin çalışmadığı süre kadar olabilir.

-Bayramda birleştirilen günler için ise, telafi çalışması talep eden işveren, izin birleştirme işleminden önce işçiye bunun karşılığında telefi çalışması yaptıracağını bildirmelidir. Eğer önceden bayramı birleştirmesine izin vermişse, tatil dönüşünde telafisini talep edemez.

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