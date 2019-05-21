BDDK’nın caydırma adımı Kapalıçarşı esnafına yarar mı?

Piyasalar YSK’nın İstanbul seçimine yönelik gerekçeli kararını ve seçim sürecini izlerken, hükümet vatandaşın döviz alımını gün geçtikçe zorlaştırıyor. Son olarak bankalardan 100 bin dolar ve üzerinde döviz alımları bir gün sonra hesaplara geçecek. Uzmanlar alınan bu önlemlerin dolar alımını çok fazla değiştirmeyeceğini ayrıca bu önlemin Kapalıçarşı esnafına yaradığını söylüyor. Nasıl mı ? İşte cevabı…

Kapalıçarşı’da şu anlık döviz alımında bir sınırlama yok. Başka bir tabirle para peşin kırmızı meşin! Ayrıca Kapalıçarşı’da bankalara göre döviz alımı ve satışı da 3-5 kuruş daha uygun. Hal böyle olunca vatandaş için Kapalıçarşı daha cazip hale geliyor. Ayrıca uzmanlar bu durumun bankaların döviz satışlarında yavaşlamalara neden olabileceğini veya kişilerin 99 bin dolar üzerinden alım yapabileceğini de belirtiyor.

KAMBİYO VERGİSİ GETİRİLDİ

Son günlerde alınan önlemlerin döviz ulaşımını zorlaştırmak adına alınan tedbirler olduğunu hatırlatan Kapalıçarşı Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırım sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Döviz satışlarından yüzde 0.1 vergi (Kambiyo vergisi) getirildi. Tüm bu alınan tedbirler dövize ulaşımı zorlaştırmak adına alınmış kararlardır. Çok etkili olacağını zannetmiyorum. Hatta bu durum vatandaşı Kapalıçarşı esnafına yönlendirir. Ayrıca büyük döviz alımlarında kayıt dışılık artar. Çünkü aldığı döviz oranında fiş kesilmez ise Kambiyo vergisi alınmaz. Bu hem işletmenin hem de vatandaşın işine gelir.” dedi.

Bu durumun Kapalıçarşı’da da bir takım aksaklıklara neden olacağını belirten Yıldırım, “Buradaki döviz alımları ise şöyle risk taşıyor. Döviz alımı yapan işletme 100 bin dolar karşılığı Türk lirasını tek tek sayacak. Sahtecilik çok fazla oluyor. Bu işletme için büyük risk. Vatandaş açısından ise o kadar parayla elinde Kapalıçarşı’ya girmesi risk. Tüm bunları her iki tarafta düşünüyor.” ifadelerini kullandı.

EKONOMİDEKİ GÜVENİN ARTIRILMASI DAHA KALICI OLUR

Tüm bu önlemlerin yerine ekonomideki güvenin artırılmasının daha kalıcı olabileceğini söyleyen Kapalıçarşı Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırım,”Ekonomideki güveni artırmak tüm bunların hepsini halleder. Vatandaş gidip de döviz almaz.” dedi.

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TL’YE SAHİP ÇIKMA ADIMI

GCM Yatırım Ekonomisti Enver Erkan ise sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Son dönemde artan dolarizasyon ile alakalı olarak, BDDK başkanının da geçtiğimiz günlerde belirttiği TL’ye sahip çıkma anlamında bir hamle olarak ele almak lazım. Döviz alımı zorlaştırılıyor ve daha maliyetli hale getiriliyor. Buradaki temel amaç kısa vadeli anlık spekülatif döviz alımlarının önüne geçmek. Piyasadaki döviz talebine bağlı olarak bankaların aktif pasif yönetimini gerçekleştirmesi bakımından değerlendirilebilir.” ifadelerini kullandı.

KAYIT DIŞI ARTAR

Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı da konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Bu karar ile birlikte kayıt dışı döviz alımının artacağını belirten Nalbantlı, “BDDK’nın kararı kayıt dışını artıracaktır. Acil ihtiyacı olan aynı gün Kapalıçarşı’dan alabilecekken bankaya gitmez. Geçtiğimiz günlerde koyulan vergi ve bu gibi uygulamalar uluslararası piyasada yabancı yatırımcıları korkutuyor. Bundan sonra nasıl bir karar gelebileceğini merak ediyorlar.” dedi.