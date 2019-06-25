Çalışan birçok vatandaş son zamanlarda aradığı ve öğrenmek istediği konulardan biri de brütten nete maaş hesaplama işlemi nasıl yapılır? Sonrasında AGİ tutarı ya da gelir vergisi tutarı gibi konularda lazım olacak brütten nete maaş hesaplaması nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız hazırladığımız habere göz atabilirsiniz. Ayrıntılı ve adım adım anlattığımız maaş hesaplamanız için yapmanız gereken tek şey e-devlet Kapısı'na giriş yaparak bazı bilgileri edinmek. Sonrasını haberimizin içinde verdiğimiz formülle kolayca hesaplayabilirsiniz. İşte detaylı anlatımımız ve brütten nete maaş hesaplaması…

BRÜT MAAŞ NEDİR?

Brüt maaş, çalışanın bordrosunda var olan, kesintilerin ve vergilerin de dahil olduğu, işverenin çalışanına maaş olarak ödenen toplam tutardır.

NET MAAŞ NEDİR?

Çalışanın brüt maaşının üzerine yapılacak olan tüm kesintilerin yapılması sonucu elde edilen miktardır. Bir diğer deyişle çalışanın eline geçen tutara net maaş denir. Brütten nete maaş hesaplama işlemi sırasında yapılan kesintiler yani SGK Primi, İşsizlik Sigortası, Damga Vergisi, AGİ, Gelir Vergisi, eş, çocuk ve medeni hal durumuna göre değişkenlik göstermektedir.

BRÜTTEN NETE MAAŞ HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle brüt maaştan net maaş hesaplaması yapmak istiyorsanız

SGK İşçi primi

İşsizlik primi

Damga Vergisi

Gelir Vergisi'ne dikkat etmelisiniz.

Brütten nete maaş hesaplama işleminin formülü en anlaşılır şekilde şöyledir;

Brüt Maaş = Net Maaş + (SGK İşçi Primi + İşsizlik Primi) + Gelir Vergisi + Damga Vergisi

Bu formüle göre, alacağınız brüt maaştan yapılan kesintiler sonucu net maaşınız belli olur. Net maaşınıza Asgari Geçim İndirimi (AGİ) eklenir ve elinize geçecek para belli olur.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TABLOSU 2019

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2019 ücretleri şu şekildedir:

Bekar: 191.85 TL

Evli eşi çalışmayan: 230,22 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259,00 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287,75 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326,15 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu: 326,15 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu: 326,15 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu: 220,63 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu: 249,41 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu: 287, 78 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu: 306, 96 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu: 326,15 TL

İLGİLİ HABER Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi?

İLGİLİ HABER Asgari ücretle çalışan işçinin kıdem tazminatı ne kadar eder?

İstanbul Seçim Sonuçları ->