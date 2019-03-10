Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? (10.03.2019)

Altın fiyatlarında devam eden dalgalı seyir vatandaşların güncel altın fiyatlarının merak edilmesine neden oluyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinden bir sonuç çıkmaması ve dolar varlıklarının toparlanmasının altın fiyatlarının gerilemesinde etkili olduğunu söyledi. Memiş, altının ons fiyatında 1.286-1.296 dolar bandının izleneceğini, gram altında 222 liranın destek, 227 liranın direnç konumunda takip edileceğini dile getirdi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Alış 364,0000 TL Satış 372,2100 TL

YARIM ALTIN

Alış 725,7200 TL Satış 744,4200 TL

TAM ALTIN

Alış 1.455,9900 TL Satış 1.484,2800 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış 1.508,0000 TL Satış 1.531,0000 TL

ONS

Alış 1.299,95 TL Satış 1.300,25 TL

GRAM ALTIN

Alış 227,4616 TL Satış 227,6437 TL

ATA ALTIN

Alış 1.501,4900 TL Satış 1.538,9100 TL