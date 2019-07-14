14 Temmuz güncel altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum!

Altın fiyatlarıyla ilgili son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 14 Temmuz’da Bin 717 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 738 liradan satılıyor. Peki çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın kaç lira oldu?

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 260,7 lira

ÇEYREK ALTIN: 425 lira

CUMHURİYET ALTINI: 1.738 lira

İstanbul Kapalıçarşı'da 260,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 260,70 liradan, bin 717 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 738 liradan, 237,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 241,60 liradan, bin 678 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 698 liradan, 839 liradan alınan Yarım Ziynet 849 liradan ve 420 liradan alınan Çeyrek Ziynet 425 liradan satıldı.



BU HAFTA ALTIN KAZANDIRDI

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,37’lik artışla 260,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,33’lük kazançla bin 738 liraya çıktı. Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 2,02 artarak 5,7530 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 2,31’lik yükselişle 6,4710 lira oldu. Geçen hafta 7,0390 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,78’lik artışla 7,2350 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,03 değer kazanarak 5,8530 liradan alıcı buldu.