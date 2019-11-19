Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? (19.11.2019)

İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 440,00 lira, Cumhuriyet altını 1.801,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,19 yükselişle 270,30 liradan işlem gördü.

19 KASIM ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

UZMANLAR NELER SÖYLEDİ?

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinin altının ons fiyatı üzerinde etkili olmaya devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Her iki taraftan görüşmelere dair olumlu haber akışının sürdüğünü belirten analistler, buna rağmen yatırımcıların temkinli duruşu sürdürdüğünü ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi cari işlemler dengesi ve ABD’de inşaat üretimi verileri ile New York Fed Başkanı John Williams’ın açıklamalarının izleneceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.460 doların destek, 1.480 doların direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 267 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.

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