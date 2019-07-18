Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi yani kısaca CİMER, vatandaşların şikayet ve dileklerini dile getirmeleri, vatandaşların bu şikayet ve önerilerine çözüm aramak için oluşturulmuş bir sistemdir. Son zamanlarda adından sıkça bahsedilen CİMER için en merak edilen sorulardan biri de nasıl başvurulacağıdır. Binlerce vatandaş internet arama çubuklarında “CİMER şikâyet başvurusu nasıl yapılır?” sorusunun cevabını aramaktadır. İşte tüm vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayan CİMER hakkında hazırladığımız detaylı haberimiz.

CİMER ŞİKÂYET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) üzerinden şikayet ve dileklerinizi iletmenin iki farklı yolu bulunmaktadır.

– Cumhurbaşkanlığı resmi İnternet sitesi https://www.tccb.gov.tr/

– E-devlet Kapısı https://www.turkiye.gov.tr/cumhurbaskanligi

Öncelikle Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi üzerinden CİMER başvurusu nasıl yapılır kısaca anlatalım.

Yukarıda vermiş olduğumuz Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinin linkidir. Burada girdiğinizde sitenin içinde yer alan “Bilgi edinme” sekmesinden CİMER bölümüne girin. Buradan https://www.cimer.gov.tr/ linkine yönlendirileceksiniz. Çıkan sayfada sizden TC kimlik numarası, ad, soyad, annenizin evlenmeden önceki soyadının ilk ve son harfi ve cep telefonu bilgileriniz istenecek. Formu eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra başvuruda bulunabilirsiniz. Yine aynı yerde başvurucu sorgulaması yapabilmeniz için de bir bölüm bulunmaktadır.

e-devlet Kapısı üzerinden CİMER'e başvuruda bulunma için ise; öncelikle yukarıda vermiş olduğumuz linke tıklayarak e-devlette bulunan Cumhurbaşkanlığı sayfasına gitmelisiniz. Ardından çıkan seçenekler arasından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne girin. Buradan uygulamaya git butonunu seçin. Buradan yine bazı kimlik bilgilerinizin yer aldığı başvuru sayfasına yönlendirileceksiniz. Formun bazı bölümleri doldurulmuş bazı bölümleri boş olabilir. Kişisel bilgilerinizin yanı sıra CİMER'e başvuru sebebinizi de işaretlemelisiniz. Ardın ileri butonuna basın ve gerekli dilekçeyi yazın. Tekrar ileri diyerek başvuruyu sonlandırabilirsiniz.

Yine e-devlet üzerinden yaptığınız başvuruların sorgulamasını yapmanız da mümkün. Bunun için ise https://www.turkiye.gov.tr/cimer-basvuru-sorgulama adresine girerek başvuru sonucunuzu görebilirsiniz.