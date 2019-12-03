Cuma indirimlerinde 4.7 milyar TL kartlı ödeme

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 29 Kasım 2019 tarihi kartlı ödeme verilerini açıkladı. Her yıl tüm dünyada kasım ayının dördüncü perşembe gününden sonraki cuma gününe denk gelen ve Türkiye'de “Süper Cuma”, “Şahane Cuma”, “Muhteşem Cuma”, ”Bereketli Cuma” ve “Efsane Cuma” gibi isimler de verilen Black Friday alışveriş festivalinde mağazalar birçok ürüne indirim uygulayarak müşterilerine fırsatlar sundu.

Perakendeciler bu yıl indirim dönemini tüm haftaya yayarken, alışverişlerin indirimin en fazla olduğu cuma günü yapıldığı görüldü. BKM'nin açıkladığı verilere göre, 29 Kasım Cuma günü 4,7 milyar TL kartlı ödeme gerçekleşti. Bu rakam 2018 yılının aynı gününe denk gelen cuma günüyle karşılaştırıldığında kartlı ödemelerde yüzde 36 artış görülürken; bu önemli artış, Türkiye'nin nakitsiz toplum hedefine doğru hızla ilerlediğinin önemli bir göstergesi oldu.

130 BİN ADET KART İLK KEZ O GÜN İNTERNETTE KULLANILDI

29 Kasım Cuma günü indirimlerin etkisiyle bir günde 2,6 milyon farklı kart internetten ödemelerde kullanıldı ve bir günde en fazla kartla internetten ödeme rekoru kırıldı. Bu günde kullanılan kartların yüzde 5'i yani 130 bin farklı kartın ise ilk defa internetten ödemelerde kullanılması, indirimlerden faydalanmak için kart kullanıcılarının internet kanalını tercih ettiğine işaret etti.

HER 3 TL KARTLI ÖDEMENİN 1 TL'Sİ İNTERNETTEN

29 Kasım Cuma günü 4,7 milyar TL kartlı ödeme yapılırken, bu tutarın 1,4 milyar TL'si internetten ödemelerle gerçekleşti. Yani her 3 TL değerinde kartlı ödemenin 1 TL'si internetten yapıldı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, bu yıl internetten kartlı ödemeler yüzde 44 oranında artış gösterirken, kartlı ödemeler içindeki internetten ödeme payı ise rekor kırarak yüzde 30 seviyesine ulaştı.