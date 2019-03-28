Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yerli otomobil açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yerli Oto Girişim Grubu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ana bir noktası var ki o ithal. Halbuki o da burada üretildiği anda üretilir mi? İnanın üretilir.

Ben bunu kendileriyle konuştuğumu görüyorum. Bunu yapamaz mısınız? Yapaarız. Niye yapmıyorsunuz? Maliyet. Ne demek maliyet ya. Kazanırken maliyet demiyorsun. Bak bu kadar bu ülkede kazanıyorsun. Ve bu ülkede alıcı buluyorsun.

Bütün mesele bu ülkenin evlatlarının millilik meselesidir. Biraz da gerçekten ciddi manada inanmak meselesidir. Ben bu ülkenin evladı olarak bu ülkede bunu yapmalıyım. Yaparım ülkemin de sanayisine bu katkıda bulurken ciddi manada bir

istihdam sağlarım.

Kim için gençler de geliyor arkadan. Biz bu yatırımı yapmalıyız demeleri lazım. Bir gevşeme var biraz. İnşallah şu seçimlerin ardından bunları masaya yatıracağız. Tekrar topladım çünkü imzaladık. 5 önemli firma imzaladı. O zamana kadar başlayın o zaman. Ya başlayacaksınız. Ya başlayacaksınız. Başlamadığınız takdirde hesaplaşacağız. Bundan sonraki süreç böyle.