DenizBank’ın kredi verdiği projeye ödül

DenizBank tarafından piyasaların oldukça oynak olduğu bir dönemde Ciner Grubu'nun We Soda Limited şirketi için Ağustos 2018'de gerçekleştirdiği toplamda 1 milyar 660 milyon dolar büyüklüğündeki işleme sağladığı miktar, Türkiye ekonomisine ve yatırımcısına duyulan güvenin önemli bir işareti olarak değerlendirilmişti.

DenizBank, yüzde 100 Ciner Grubu iştiraki olan, İngiltere’de kurulu şirketi We Soda tarafından 1 Ağustos 2018 tarihinde temin edilen ve reel sektörün en büyük sendikasyon kredisi olan işlemde en büyük paya sahip olan banka olarak, Türkiye ekonomisi için kilometre taşı sayılacak projeye anlamlı katkı sağladı.

SON 5 YILIN EN YÜKSEK TUTARI

Söz konusu kredi Türk borçlanma piyasası açısından son 5 yıl içinde sağlanan en yüksek tutarlı kurumsal finansman anlaşması olma özelliği de taşıyor. Sendikasyon işlemi Türkiye ekonomisine duyulan güven ve global piyasalardaki itibarına olumlu yönde sağladığı katkıyla da gerçekleştirildiği dönem itibarıyla tarihi öneme sahip.

2018 FİNANS SEKTÖRÜ OSCARI’NIN SAHİBİ

Proje, Türk finans sektörünün en değerli ödülleri olarak bilinen Bonds & Loans Türkiye 2018 Ödülleri'nde ‘Yılın Kurumsal Finansman' ve ‘Yılın En İyi İkinci Sendikasyon Ödülü'nün sahibi olarak önemli bir başarıya imza attı.

“EN BÜYÜK PAYDAŞ OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ”

Sendikasyon kredisinin 38 yıllık bankacılık kariyerindeki en önemli işlemler arasında yer aldığını ve Türkiye markasına sağladığı katkı sebebiyle duyduğu heyecan ve gururun çok büyük olduğunu belirten DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş şöyle konuştu; “Bu proje yıllar önce vizyoner bir bakış açısı ile başlayan ve bugünlere ulaşan bir süreç. Biz banka olarak bu vizyona ilk günden bu yana inandık, projenin temeline de kredi anlamında harcı ilk koyan banka olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'de piyasaların dalgalandığı bir dönemde ekonomiye olan güveni ve ülkemizin global piyasalardaki saygınlığını artıran bir borçlanma olmasının yanında, söz konusu işlemler Ciner Holding'i de dünya liginde önemli bir konuma taşıyor. Reel sektöre umut aşılayan, hedeflerimizi büyüten bu yöndeki projelerin destekçisi olmaya devam edeceğiz”.