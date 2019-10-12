Dijitalleşme için yol haritası şart

Akşamdan sabaha dijitalleşmeye geçilemediğine dikkat çeken Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, dijitalleşmeyi 4 ayaklı bir masaya benzeterek, bu ayaklardan sadece fiberin kendi başına milli gelire ciddi katkısı olduğunu söyledi. 5G konusunda Avrupa'da ilk adımı atan ülke olan Almanya'daki Vodafone merkezinde basın sohbet toplantısı düzenleyen Hasan Süel, “Hesaplamalarımıza göre, fiber uzunluğundaki her yüzde 10'luk yükseliş gayri safi yurtiçi hasılada yüzde 1.05'lik bir artışa denk geliyor. Bu bizim ekonometrik çalışmamızın sonucu. Çünkü fiber sadece telekom operatörü olarak bizi büyütmüyor; finans, sağlık, endüstri, inşaat gibi sektörlere de katkı sağlıyor” dedi.

ORTAK ERİŞİM OLMALI

“Djitalleşme memleket meselesi. Bunu seferberlik olarak görüyoruz” diyen Süel, dijitalleşmenin reçetesinin ise bir masanın 4 ayağında gizli olduğunu vurguladı. Toplantıda ayaklardan birinin fiber altyapı olduğunu aktaran Süel, “Fiber yaygınlığını artırmamız lazım. Bunun için de ortak yatırım şart. Temennimiz Türkiye'de mevcut fiber altyapıya erişimin düzenlenmesi ve yeni yatırımların ortak altyapı üzerinden gerçekleştirilmesi. Kurumlar olarak amacımız altyapıda değil üstyapıda, yani vereceğimiz ürün ve hizmetlerle rekabet edebilmek olmalı” diye konuştu.

Süel, “Fiberin olmadığı yerde bir operatör, yerleşik kurumun kapısını çalabilmeli ve erişim isteyebilmeli. Biz bu ortak çalışmaları Turkcell ve Türksat ile biraz gerçekleştirmeye başladık. Bu konunun elektrik, su ve doğalgaz gibi önceliklendirilmesi ve teşvik edilmesi lazım. Vodafone olarak konunun rekabet üstü bir konu olduğunu düşünüyoruz ve her türlü modelde iş birliğine hazırız” dedi.

KANUNİ DÜZENLEME ŞART

Dijitalleşme reçetesindeki ayaklardan diğerinin ise yerel yönetimlerden geçtiğini belirten Süel, “Yerel yönetimler mobil haberleşme ve fiber kablo döşeme geçiş izni için yapıcı olmalı ve bunun için gereken kanuni altyapı değişikliği yapılmalı” diye konuştu. Ayaklardan bir diğerinin de ULAK gibi sürdürülebilir yerli ekosistem ihtiyacı olduğunu vurgulayan Hasan Süel, dijitalleşme masasının dördüncü ayağının ise akıllı telefonlara erişimin önündeki engellerin kaldırılması olduğunu söyledi. Süel, dijitalleşmenin sağlıklı olması için söz konusu masanın ayaklarının sağlam olması gerektiğini vurguladı.

5G iLE GELiŞTiRiLEN BAZI TEKNOLOJiLER

– Robot kol: Endüstriyel sanayide birkaç fabrika tek merkezden kontrol edilebilecek. 5G ile uzaktan kumanda edilebiliyor.

– Dilimleme teknolojisi: Vinç operatörü kendisine ait alana özel network sayesinde dış etkilerden arındırılmış olarak uzaktan iş makinesini yönetebilecek.

– Lastik izleme monitörü: Vodafone ve Continental işbirliğiyle geliştirilen ContiConnect akıllı lastik monitörü ile yöneticiler filoyu sürekli izleyebilecek.

– Dijital deneme kabini: Vodafone ve Jogotech işbirliğiyle geliştirilen giyinme kabini, IoT teknolojisinin kullanıldığı bir dijital aynadan oluşuyor. Bu ayna, müşterinin, kıyafet etiketlerini taramasına izin veriyor. Ayna ek kıyafetler de öneriyor.

– GigaTV bulut video: Vodafone Almanya ve Cisco işbirliğiyle geliştirilen GigaTV bulut video servisi, gelişmiş işlevsellik ve video kalitesinin yanında seç-izle video sağlayıcıları aracılığıyla içeriğe erişim sağlıyor. Netflix'e erişim de var.

– Park yeri IOT çözümü: Kullanıcı yakınlarındaki uygun park yerini tespit edebiliyor.

– Perakende analizi: Müşteri rafta hangi ürünü yerinden kaldırıp bakarsa o ürün ile alakalı detaylı bilgilendirme ekrana yansıyor.