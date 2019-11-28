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Dipsiz Göl’den sonra define aramaya düzenleme getirildi

Dipsiz gölde yaşanan çevre katliamından sonra define arama projelerinin de Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) kriterlerine tabi olması kararlaştırıldı. Yeni yönetmeliğe göre define arama projeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından incelenecek.

09:10 -
Haberler Ekonomi
Dipsiz Göl’den sonra define aramaya düzenleme getirildi

Define arama projeleri Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) açısından seçme, eleme kriterine tabi projeler arasına dahil edildi.

Define arama projeleri ÇED açısından seçme, eleme kriterine tabi projeler arasında dahil edildi.

PROJELER ELENEBİLECEK

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmeliğine göre define arama projeleri, yönetmelik kapsamında seçme, eleme kriterine tabi olacak.

Define arayanlar yüzünden Gümüşhane’deki Dipsiz Göl bu hale gelmişti.

Yönetmelik hükümlerine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu projeleri, ilgili kriterler çerçevesinde inceleyecek ve değerlendirecek. Gerekli görülmesi halinde bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlardan proje ile ilgili geniş kapsamlı bilgi vermesini, araç gereç sağlamasını, yeterliği kabul edilebilir kuruluşlarca analiz, deney ve ölçümler yapmasını veya yaptırmasını isteyebilecek. (REUTERS)

NE OLMUŞTU?
Gümüşhane merkeze 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikte olan, manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl, ‘define' söylentisi üzerine yapılan kazı ile yok oldu. Kamuoyunda büyük tepkiye yolaçan konu ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gümüşhane Valiliği tarafından başlatılan çifte soruşturma kapsamında müfettişler çalışma başlattı. Soruşturmada define kazısı için olumlu görüş bildiren Gümüşhane Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Ateş, Müze Müdürü Elif Öktem ile Trabzon Müze Müdürlüğü görevlisi Yunus Ağa açığa alındı.
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Son güncelleme: 09:15 28.11.2019
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