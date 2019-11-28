Dipsiz Göl’den sonra define aramaya düzenleme getirildi

Define arama projeleri Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) açısından seçme, eleme kriterine tabi projeler arasına dahil edildi.
Define arama projeleri ÇED açısından seçme, eleme kriterine tabi projeler arasında dahil edildi.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmeliğine göre define arama projeleri, yönetmelik kapsamında seçme, eleme kriterine tabi olacak.
Yönetmelik hükümlerine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu projeleri, ilgili kriterler çerçevesinde inceleyecek ve değerlendirecek. Gerekli görülmesi halinde bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlardan proje ile ilgili geniş kapsamlı bilgi vermesini, araç gereç sağlamasını, yeterliği kabul edilebilir kuruluşlarca analiz, deney ve ölçümler yapmasını veya yaptırmasını isteyebilecek. (REUTERS)