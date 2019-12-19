Son dakika: Eğitim krizinde düğüm çözülüyor! Doğa Koleji İTÜ Vakfı’na yakın

Türkiye'nin en büyük özel okul zinciri Doğa Koleji'nde düğümün çok yakında çözülmesi bekleniyor.

İTÜ Vakfı'ndan dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada “Doğa Koleji ile ilgili müzakereler olumlu yönde devam ediyor. Bilgilendirme en kısa sürede yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı. Taraflar yaklaşık 800 milyon TL’ye el sıkıştı.

REKTÖRE SUNUM YAPILDI

Sozcu.com.tr'nin aldığı bilgilere göre dün akşam Doğa Koleji yönetimi İTÜ Rektörü Prof. Mehmet Karaca'ya okulun durumu hakkında bir sunum yaptı ve tarafların bu toplantısı da olumlu geçti. Okulun borçlu olduğu iki bankanın da bu anlaşmaya sıcak baktığı öğrenildi. Sozcu.com.tr'nin görüşüne başvurmak için aradığı Prof. Mehmet Karaca'nın telefonuna ulaşılamadı.

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NE OLMUŞTU?

Doğa Koleji’nde maaşlarını alamayan öğretmenler ders boykotu yapmış, yönetimden açıklama talep eden veliler ise geçen hafta İstanbul Ataşehir'deki genel müdürlük binasında toplanmıştı. Yönetimden yanıt alamayan veliler girişteki turnikeleri aşarak genel müdürlük binasına girmişti.

İTÜ VAKFI BAKAN SELÇUK'A SORULDU

Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na satıldığı yönünde iddialar da basına yansımıştı. Milli Bakanı Selçuk, basın mensuplarının bu yöndeki sorusuna, dışarıdan birçok bilgi bulunduğunu ama Bakanlık olarak, kanıta dayalı durumlara baktıklarını söylemişti.

49 KURUCU TEKLİF YAPTI

Doğa Koleji’ni satın almak için önceki gün okulun lisanslı 49 kurucusu da teklif yaptı. Teklifin detaylarına göre Uluer Grup ana merkeze ait 126 şubenin yüzde 60'ını almak istiyor. Geri kalan şubelerin diğer kuruculara ait olması öngörülüyor. Franchise sahipleri sorunu çözmek, geçmiş öğretmen maaşlarını ödemek ve gelecek yıl Eylül’e kadar maaşları ödeyebilmek adına bir finans planı oluşturdular. 49 şubenin yaklaşık 600 milyon TL gibi bir rakamı ödemeye hazır oldukları belirtiliyor.

UYSAL DA ADAYLAR ARASINDA

Öte yandan Nişantaşı Üniversitesi’nin kurucusu Levent Uysal’ın da okulu almak için ciddi adaylar arasında olduğu ifade ediliyor.

CAN HOLDİNG DE İLGİLENMİŞTİ

Son zamanlarda yaptığı satın almalarla adından söz ettiren İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin sahibi Can Holding de Doğa için teklif vermiş fakat daha sonra taraflar anlaşamamıştı.

İTÜ VAKFI HAKKINDA

İTÜ Vakfı, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin daha fazla güçlenmesi ve çağdaş düzeye ulaşması için maddi ve manevi katkılarda bulunmak temel amacıyla 4 Nisan 1984 tarihinde kuruldu.