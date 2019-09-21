Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Doğubank 17 bin TL’ye iPhone getirmeye başladı

iPhone 11 Pro'nun başlangıç modelinin Türkiye fiyatının 11 bin TL civarında olması beklenirken Doğubank'ta cihazın ön sipariş fiyatı 17 bin TL'ye kadar çıkıyor!

Fatma VURGUN
11:08 -
Haberler Ekonomi
Doğubank 17 bin TL’ye iPhone getirmeye başladı

ABD'de satış fiyatı 1000 dolar olan Türkiye satış fiyatı yaklaşık 11 bin TL olması beklenen iPhone 11 Pro’nun (64 GB) Türkiye'de ne zaman satılacağı henüz belli değil.

Cihaz ABD, Çin ve dünyanın farklı noktalarında satışa çıktı.

Çin’in Hangzhou kentinde Apple mağazasının önünde kuyruk oluştu. Fotoğraf: Reuters

İstanbul'da teknolojinin kalbinin attığı Sirkeci'deki Doğubank İş Hanı'nda ise esnaf iPhone için ön siparişleri toplamaya başladı.

Sirkeci’deki Doğubank İş Hanı

Ön siparişi verilen telefonların 1 ay içinde Türkiye'ye geleceği belirtiliyor. Yeni iPhone’ların resmi olarak zaten 20 Ekim’de Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

Yeni iPhone'a Türkiye'de herkesten önce sahip olmanın bedeli ise 17-18 bin TL arasında astronomik bir rakam!

Doğubank esnaflarından M.A. 17-18 bin TL olan ön sipariş fiyatının bir süredir geçerli olduğunu fakat fiyatların bir iki ay içinde düşeceğini söyledi.

İsmini vermek istemeyen esnaflar ise iPhone 11 Pro’nun piyasa tarafından çok da beğenilmediğini ifade ediyor kendilerinin de 17 bin TL’den başlayan fiyatlarla ön sipariş topladıklarını söylüyor.

İŞTE 11 iPHONE PRO’NUN ÖZELLİKLERİ

iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max geçtiğimiz günlerde tüm dünyaya tanıtılmıştı. iPhone 11 serisinin önceki modellere göre tasarımsal farklılıkları ise şaşırttı. İşte İPhone 11 ve iPhone 11 Pro Max’in özellikleri…

ABD Apple Çin Dolar iPhone istanbul Türkiye
Son güncelleme: 11:23 21.09.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more