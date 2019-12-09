Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Dolar ne kadar oldu? (09.12.2019)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararlarının beklendiği haftaya dolar/TL 5.80 seviyesinin altında başladı.

Sozcu.com.tr
08:13 -
Haberler Ekonomi
Dolar ne kadar oldu? (09.12.2019)

Türkiye ve global piyasalarda merkez bankalarının kararlarının izleneceği yeni haftaya dolar/TL 5.80 seviyesinin altında başladı.

(Detaylı veriler için yukarıdaki ilgili kelimelere tıklayın)

Haftanın en önemli merkez bankası toplantıları Türkiye, ABD ve Avrupa Merkez Bankası’nın toplantıları olacak. Foreks anketinde TCMB’nin faizi 150 baz puan indireceği tahmini oluşurken, Fed ve ECB’den bir değişiklik kararı çıkması beklenmiyor. Fed faizleri çarşamba akşamı, TCMB ve ECB ise perşembe günü açıklayacak.

Önceki cuma günü uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notu ve not görünümüne ilişkin değerlendirme raporun açıklamadı.

Son güncelleme: 08:18 09.12.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more