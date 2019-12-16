Dolar/TL ne kadar oldu? (16.12.2019)

Bankacılar TL faizlerindeki düşüşe, S-400 alımının ardından ABD ile ilişkilere, Akdeniz’deki hidrokarbon arayışları nedeniyle AB ile ilişkilere yönelik endişelerin son dönemde arttığına dikkat çekiyorlar.

Jeopolitik gerginliklerin de riskler arasında yer aldığını belirten bankacılar, piyasada, “risklerin kısa vadede gerçekleşeceğine yönelik” bir fiyatlamanın tercih edilmediğini de söylüyorlar.

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TCMB indirimin ardından her ne kadar sonraki adımların sınırlı olacağına yönelik mesajını kuvvetlendirse de, faiz indirimlerine de kapıyı tam olarak kapatmadı. Piyasada da faiz indirimlerinin devamı beklenirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise önümüzdeki yıl faizlerin tek haneye ineceğini söylüyor.

Bankacılara göre TL için önemli bir koruma kalkanı olarak görülen faizlerin düşüş eğilimi risklerin artması ya da gerçekleşmesi durumunda artık daha zayıf olacak.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) üç indirimin ardından önümüzdeki yıl artış öngörmemesi, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) ise gevşeme yanlısı politikalarını en azından koruyacağı ve büyük ihtimalle kuvvetlendirebileceği öngörüleri gelişmekte olan ülkeler için pozitif bir gelişme.

Hacimlerin, yıl sonunun yaklaşmasıyla azalmaya başladığı piyasalarda bu hafta FED, ECB, TCMB’nin faiz kararları, İngiltere seçimi, ABD-Çin ticaret gerilimi takip edildi. (REUTERS)