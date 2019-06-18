Dolar/TL ne kadar oldu? (18.06.2019)

Merkez Bankası (TCMB) piyasa yapıcılığı sisteminin desteklenmesi amacıyla piyasa yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri (APİ) çerçevesinde likidite imkânı kullandırılmasına karar verirken, bazı ekonomistler TCMB’nin bu adımını arka kapıdan faiz indirimi olarak nitelendirmişti.

Dolar/TL saat 07.11'de 5.8729/5.8752 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Bir bankacı ise TCMB’nin bu adımını gevşeme olarak görmediğini belirterek, “Bunu gevşemeden ziyade hazine ihalelerine destek, bankaları bir miktar daha maliyet tarafında rahatlatma olarak görebiliriz” dedi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu olası bir ödemeler dengesi krizinin gerçekleşme ihtimalini artmaya devam etmesini gerekçe gösterek bir kademe düşürdü, kredi notu görünümünü ise negatifte tuttu.

Bu hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Kurulu (FOMC) yarın başlayacak ve Çarşamba günü sona erecek. Bu hafta Fed’e ek olarak Japonya ve İngiltere merkez bankaları da para politikası kararlarını açıklayacaklar.

Öte yandan Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 konusunda gelen açıklamalar da piyasalarda yakından takip edilmeye devam ediyor.

REUTERS