Dolar/ TL ne kadar oldu? İşte 25 Mart döviz kurları…

Türkiye ve ABD ilişkileri geçtiğimiz aylarda tarihinin en kötü dönemini yaşamış dolar sert bir şekilde yükselmişti. İki ülke Rahip Brunson krizini aşmış ve ilişkiler yeniden düzelmeye başlamıştı ki ABD Başkanı Trump’ın Golan Tepeleri açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği yanıt piyasalarda yeni bir kriz olarak algılandı. Dolar yeniden yükseldi. İşte dolarda son durum…

DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

DOLARIN YÜKSELİŞİNİN SEBEPLERİ

Dolar/TL'de gözlenen sert yükselişin ardında aslında birçok neden olduğuna dikkat çekiliyor. Bu çerçevede Golan Tepeleri açıklamaları, S-400 konusu, TCMB'nin rezervlerindeki azalma, Fed sonrası global büyüme endişeleri gibi unsurların piyasada fiyatlandığı belirtiliyor. Son aylarda gelişmekte olan ülke para birimlerine artan girişler ve görece yüksek carry getirisi nedeniyle TL'de artan pozisyonlanma sonrasında kurun 5.40'lı seviyelere kalıcı bir şekilde gerileyememesinin bütün bu unsurlar da bir araya geldiğinde yaklaşan seçim öncesi kar realizasyonu isteği yaratmış olabileceği belirtiliyor.

Öte yandan Cuma günkü harekette diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinin de sert değer kaybettiğine dikkat çekiliyor.

Bütün bu gelişmeler bir arada “kusursuz fırtına” olarak nitelendirilirken, piyasada oynaklığın bir süre daha devam etmesi olası görülüyor. TCMB'nin repo ihalelerini durdurması TL açısından pozitif görülürken, seçim öncesi piyasadaki yoğun endişeyi gidermek adına sert önlemler alınması pek olası görülmüyor.

Merkez Bankası'nın bu adımı kademeli olarak en az 150 baz puanlık sıkılaştırma anlamına geliyor.

PİYASALARDA YENİ BİR ABD GERİLİMİ ENDİŞESİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta İsrail'in 1967 yılında Suriye'den ele geçirdiği Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıma zamanının geldiğini söylemesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Trump'ın açıklamalarına sert tepki gösterdi. Piyasalarda ise bu tepki ABD ile gerilimin yeniden tırmanacağı endişesi yarattı.

ABD ile Türkiye ilişkilerindeki gerilim geçen yıl ABD'li rahip Andrew Brunson'un bırakılması ardından azalmıştı. Ancak bu kez Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemlerini satın alma kararı ve ABD'nin bu adıma yaptırımlarla karşılık vereceğine dair güçlü sinyaller yeni bir gerilim endişesi yaratıyordu. Golan Tepeleri açıklamaları ise iki ülke ilişkilerine yönelik endişeleri hızlandıran yeni bir etken oldu.

İşlemcilere göre, başta S400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, Brexit süreci, yerel seçimler öncesi yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek genişlemeci adımlar ve TCMB'den bu yıl beklenen faiz indirimlerine ilişkin tahminler, lokallerin beş aydır aralıksız devam eden döviz alımları, yavaşlayan büyüme, yüksek seyreden işsizlik ve enflasyon zaman zaman piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor.

VATANDAŞIN DÖVİZ TALEBİ KURDAKİ DÜŞÜŞÜ ENGELLİYOR

Öte yandan lokallerin devam eden döviz talebi de kurdaki olası düşüşleri engelleyen önemli bir neden olmaya devam ediyor. Yaklaşık altı aydır döviz birikimlerini kesintisiz her hafta artırmaya devam eden bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 15 Mart haftasında 1.64 milyar dolar artışla 105.7 milyar dolar ile tarihi zirveye yükseldi.

Bankacılar döviz piyasasında yerli talebinin yabancı talebiyle birleşerek tek yönlü dövize yönelik bir talep oluşturmasının piyasada ani hareketleri de beraberinde getirdiğine dikkat çekiyorlar.

Tahvil/bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot piyasada yüzde 16.41, valörde son işlemde yüzde 16.54 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvil faizi ise Cuma günü spot kapanışta son işlemde yüzde 18.44, valörde yüzde 18.58 oldu.

REUTERS