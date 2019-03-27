Dolarla birlikte gram altın da düştü! Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları…

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,30 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 227,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 227,30 liradan, bin 497 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 518 liradan, 207 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 211 liradan, bin 463 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 483 liradan, 732 liradan alınan Yarım Ziynet 742 liradan ve 366 liradan alınan Çeyrek Ziynet 371 liradan satıldı.

“DÖVİZ KURLARININ GERİLEMESİ ALTININ GRAM FİYATINDA DÜŞÜŞLERE NEDEN OLDU”

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda artan risk iştahı ile dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan gerilemenin altın fiyatlarının değer kaybetmesine neden olduğunu söyledi.

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Brexit gelişmelerinin de altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu ifade eden Memiş, altının ons fiyatının teknik olarak 1.317 doların üzerinde tutunamaması durumunda 1.307 dolara kadar gerileyebileceğini kaydetti.

Memiş, yurt içinde döviz kurları ile altının ons fiyatının gerilemesinin altının gram fiyatında düşüşlere neden olduğunu ifade ederek, gram altının 227 lirayı aşağı yönlü kırması durumunda 222 liraya kadar gerileyebileceğini, 237 liranın yukarı yönlü kırılması durumunda ise 240 lira seviyelerinin gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Bugün ABD’de dış ticaret dengesi ve cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini bildiren Memiş, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi’nin konuşmasının da yatırımcıların gündeminde olduğunu dile getirdi.

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