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Dolar/TL ne kadar oldu? (16.01.2019)

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik ekonomik tehdit içeren söylemleri ardından dolar/TL bu sabah güne 5.45 seviyesinde başladı. Piyasalar bugün açıklanacak olan Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor. 

android-time 07:09
Haberler Ekonomi
Dolar/TL ne kadar oldu? (16.01.2019)
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik ekonomik tehdit içeren söylemleri ardından dolar/TL bu sabah güne 5.45 seviyesinde başladı. Piyasalar bugün açıklanacak olan Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor. 

Trump Twitter’dan yaptığı açıklamada “Kürtleri vurması halinde Türk ekonomisinin harap olacağını” belirtmiş ve “Suriye’de 20 millik bir güvenli bölge oluşturulması” çağrısında bulunmuştu. Ankara ise sosyal medya üzerinden Türkiye’ye mesaj verilmesine ve bu mesajın içeriğine tepki göstermişti.

Daha sonra önceki gün, akşam saatlerinde iki lider telefonla görüştü.

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16 OCAK
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Dolar ne kadar oldu?
Dolar 5.4506/5.4500'ten euro/TL 6.2152/6.2116'den işlem görüyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Trump ile telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Suriye’deki gelişmelerin değerlendirildiği bu çerçevede Suriye’nin kuzeyinde bir güvenli bölge oluşturulması fikrinin de ele alındığı açıklandı.

İş Yatırım Hazine ve Portföy Yönetimi Uzmanı Burak Seçkin, normal ve başarılı bir ihale süreci olduğunu söyleyerek, “Son birkaç gündür kuponsuz tahvil faizinde açıklayıcı bir unsur olmaksızın hacimli aşağı hareket vardı. İhalede de faizin daha düşük seviyede oluşması bekleniyordu ancak piyasa beklentisinin yaklaşık 50 baz puan üzerinde gerçekleşti. İhalenin ardından da kıymet primlendi” dedi.

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Son güncelleme: android-time 08:1116.01.2019
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