Ege’de sezon sonu da gündem fiyatlar

Yaz sezonun kapanmasına rağmen, ünlü tatil yörelerinde yüksek fiyatlar gündem olmaya devam ediyor. Eskiden Bodrum, Kaş, Çeşme, Alaçatı denilince akıllara öncelikli olarak “Deniz, kum, güneş, doğa ve gezi” gelirken şimdilerde akla ilk gelen yüksek fiyatlar oluyor.

“ÇARŞIYLA PLAJ ARASINDA UÇURUM VAR”

Bodrumlu işletmeci Kamil Aslan kimi vatandaşın pahalı harcama davranışında bulunduğu zaman kendini daha iyi hissettiğini söylüyor. Aslan “Lahmacun lüks bir plajda 75, normal kebapçıda 10-15 arasında. Çay, çay bahçelerinde en fazla 5, lüks yerlerde 20 lira. Bizde döner porsiyonu 40, ama oralarda 500 liralarda. Millet hava atmak için oraya giderken, turist pazarlık yaparak restorana giriyor” dedi.

Arslan sözlerini, “Bodrum'da bir lahmacun 75, Kaş'ta hamburger 45, kokoreç 65, Alaçatı'da canlı müzik dinleme 50, hamburger 250, Çeşme'de 4 kişilik kahvaltı 300 lira, Marmaris'te rakı balık 550 lira” diyerek tamamladı.

ÇEŞME VE ALAÇATI, BODRUM'U GEÇMEK ÜZERE

İzmir’in Çeşme ilçesi ve Alaçatı Mahallesi de yüksek fiyat noktasında birbirleriyle yarışıyor. Ödeme makbuzlarında, “Canlı müzik dinleme ücreti 50 lira” yazısını gören vatandaşlar, kısa süreli bir şaşkınlık yaşıyor.

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Korkut Denizeri daha önce sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada “Canlı müzik yapan işletmeler alıyorlar. Giren insan alkol almazsa canlı müzik ücreti uygulanıyor. Ortada bir performans var müzik çalınıyor. Belediyelerin halk konserleri dışında ücretsiz müzik var mı? Bütün geceyi bir birayla geçiren masalar var.” ifadelerini kullanmıştı.

YERLİ VE YABANCI TURİSTE AYRI FİYATLANDIRMA

Antalya Side'de canlı maç yayını izleme, yerliye 50 lira, yabancıya 25'er Euro fiyatlardan başlıyor. Marmaris Yat Limanı'nda bulunan bir mekanda, dondurmasız 2 meyveli waflle, 3 adet 3'er küp dondurma, 3 küçük çay ve bir adet sade soda için 185 lira ücret alındı.

Rakamı görünce şaşkına dönen Murat Akkuş isimli vatandaş sosyal medya hesabından fişi paylaşarak rahatsızlığını dile getirdi.

“İŞLETMECİDE NE KAZANIRSAK KAR HESABI VAR”

Marmaris'te 5 yıldızlı bir otelin Yiyecek İçecek Müdürlüğünü yapan Ümit Kızıl işletmelerin kur yükseldiğinde yüksek kur gerekçesiyle zam yaptıklarını fakat kur düşüğünde aynı zammı yansıtmadıklarını ifade ediyor.

Kızıl “Bunlar yeni değil ki. Bodrum, Çeşme gibi yerlerde tatil 3 ay sürdüğü için ne kazanırsak kârdır hesabı var. Ayrıca serbest piyasa diyelim, isteyen istediği fiyatı çekiyor. Peşinden her şeye sürekli zam geliyor diyelim. Üçüncü olarak enflasyon ve dördüncü olarak da kur fiyatlarını belirtelim. Şimdi dolar 6 lira. Dolar, euro yükselince fiyatlar hemen tırmandırılıp ‘Kur ayarlaması' yaptık deniliyor. Peki düştüklerinde geri ayarlama neden yapılmıyor? Rakamlar tavanda kalıyor. Aracılar nedeniyle bu rakamlar yükseliyor” ifadelerini kullandı.

KİŞİ BAŞI 400 LİRA HARCAMA ZORUNLULUĞU VAR

Bodrum Türkbükü'nde ünlü bir plaj ve restoranda bir lahmacunun 75 lira olduğu söylentilerine iş yeri yöneticisi kalem kalem fiyat veremeyeceğini fakat plaja girebilmek için kişi başına 400 lira harcama zorunluluğu olduğunu belirterek “Biraydı, şampanya ya da yiyeceklerdi telefonla birim fiyat vermemiz yasak. Konseptimize göre yiyecek ve içeceklerin fiyatları belli. Tek şartımız buraya girebilmek için 400 lira harcama zorunluluğu. Bu rakamı da yönetim olarak belirliyoruz ve kabul eden içeriye giriyor, etmeyen doğal olarak gelmiyor” diye konuştu.