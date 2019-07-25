Kıdem tazminatı, emeklilik için hak kazanmış sigortalı çalışanların aklını hayli karıştıran bir konu. Emekli olduktan sonra çalışma hayatına devem eden vatandaşlar için konu daha da karışık ve merak edici olabiliyor. Peki, emekli çalışan kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Bunun için her durum farklı değerlendirilir. Kıdem tazminatını almadan aynı iş yerinde çalışmaya devam edenler, kıdem tazminatını alıp aynı iş yerinde çalışmaya devam edenler ve kıdem tazminatını alıp farklı iş yerinde çalışmaya devem edenler için kıdem tazminatı farklı değerlendirilir.

EMEKLİ ÇALIŞAN KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Emeklik için hak kazanan vatandaşların kıdem tazminatı almaları üç farklı durumda değerlendirilir. Bunlardan ilki Kıdem tazminatını almadan aynı iş yerinde çalışmaya devam edenler ikincisi kıdem tazminatını alıp aynı iş yerinde çalışmaya devam edenler ve üçüncüsü kıdem tazminatını alıp farklı iş yerinde çalışmaya devem edenlerdir. Şimdi bunları ayrı ayrı açıklayalım.

EMEKLİ OLDUKTAN SONRA AYNI İŞ YERİNDE ÇALIŞANLAR

Eğer emekli olan vatandaş aynı iş yerinde çalışmaya devam edecekse kıdem tazminatını alması için iki seçeneği vardır.

– Kıdem tazminatını almak

– Kıdem tazminatını saklı tutmak

İşveren ile yapacağı anlaşma ile bu duruma yön verebilir. Eğer emekli olduktan sonra kıdem tazminatını alacaksa. Devam eden süreçte işe yeni başlamış gibi değerlendirilir. Yani bundan sonra tekrar kıdem tazminatı almaya bir yıl sonra hak kazanır. Ancak kıdem tazminatını almazsa o hakkı saklı tutulur.

EMEKLİ OLDUKTAN SONRA FARKLI İŞ YERİNDE ÇALIŞANLAR

Emekli olduktan sonra son çalıştığı kurumdan çıkış yapan vatandaş çıkışı esnasında çalıştığı yıla göre kıdem tazminatını alır. Bu tazminat çalıştığı her yıl için bir maaş şeklindedir. Daha sonra çalışmaya başladığı kurumda yeniden bir yıl sonra kıdem tazminatı almaya hak kazanmış olur.