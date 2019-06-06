Eminönü neden patladı? İşte cevabı…

Ramazan Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük bayram tatilinde binlerce vatandaş kendini dışarıya attı. Bütçesi olan şehir dışına (Bodrum, Antalya, Çeşme), bütçesi olmayan dar gelirli vatandaş ise toplu taşıma araçlarının bedava olması nedeniyle sahillere akın etti. Bu ilçelerden biri ise tarihi Eminönü… İstanbul’da 4 kişilik bir aile evinden çıkıp Eminönü’nü gezmeye gittiğinde bir balık ekmek ve içecek için ödeyeceği ücret 20 TL, 4 kişi için bu rakam 80 TL’ye çıkıyor. Aynı aile Bodrum’a gitmek istese sadece otobüs ücreti 480 TL tutuyor. Bunun içerisine otel ücreti, yeme-içme, gezme de eklenince fiyat iyice katlanıyor ve asgari ücretli vatandaşın bütçesini çok fazla aşıyor. Yani yaşanan bu yoğunluğun en önemli nedeni yoksulluk… Hal böyle olunca dar gelirli vatandaşın tatili Eminönü sahilinde izdihama neden oldu.

Ayrıca Galata Köprüsü üzerinde tramvay yoluna girip yolun karşısına geçmek isteyen yüzlerce kişi faciaya davetiye çıkardı. Vatmanlar, tramvayları durdurup yayalara yol vermek zorunda kaldı. Tehlike dolu anlar kameraya yansıdı.

Kabataş-Bağcılar hattında çalışan tramvay vatmanları Tarihi Galata Köprüsü’nün Eminönü tarafında tramvay yoluna giren kişiler nedeniyle zor anlar yaşadı. Bayram tatilini fırsat bilenlerin gezmek için en çok tercih ettiği Eminönü’nde adeta izdiham yaşandı. Yoğun kalabalık nedeniyle alt geçidi kullanmak yerine yolun karşısına geçmek için tramvay yolunun demir bariyerlerini aşan yüzlerce kişi girdikleri raylarda büyük tehlike yarattı.

PUSETTEKİ BEBEKLERİ DE ORTAK ETTİLER

Bazı kişilerin çocuklarını hatta pusetteki bebeklerini bile bu tehlikeye ortak ettikleri görüldü. Yola giren kişileri son anda farkeden vatmanlar siren çalarak tramvayı durdurdu ve raylara giren kişilere yol verip çıkmalarını beklemek zorunda kaldı.

DHA- SOZCU.COM.TR