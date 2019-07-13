Erdoğan’dan sosyal medyadaki “ağaç dikme bayramı” önerisine destek

Abdullah Enes Şahin isimli sosyal medya kullanıcı, Twitter’da “Bir fikrim geldi. Biz neden ‘Ağaç Dikme Bayramı’ ilan etmiyoruz. Her yıl bir gün ayıralım, çoluk çocuk maaile, 82 milyon ağaç dikelim. Hem dünyaya örnek olalım hem gelecek nesillere yemyeşil bir ülke bırakalım.” paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’da kullanıcının tweetini yanıtlayarak, paylaşımda bulundu. Erdoğan’ın paylaşımında, “Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz. Milli bir ağaçlandırma bayramımızın olması için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız.” ifadelerine yer verdi.

Abdullah Enes Şahin, Erdoğan’ın yanıtı üzerine, “Sayın Cumhurbaşkanım, çağrımıza yanıt verdiğiniz için çok mutlu olduk. Gençlerin ve yüz binlerin sesi olduğunuz için minnettarız.” paylaşımda bulunarak, Erdoğan’a teşekkür etti.

