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Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Kasım ayı evde bakım maaşı sorgulama sayfası…

Muhtaç yaşlı ve engellilere, bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardım olan evde bakım maaşı için ödeme sorgulamaları e devlet üzerinden yapılıyor. Peki evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte evde bakım maaşı sorgulama sayfası...

11:14 -
Haberler Ekonomi
Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Kasım ayı evde bakım maaşı sorgulama sayfası…

Yüzde 50'nin üzerinde engeli bulunan ve tek başına yaşamayıp bakıma muhtaç olan yaşlısına bakan kişilere verilen evde bakım maaşı merak konusu oldu. Eylül ayına ait evde bakım maaşı hangi illere yatırıldı? Evde bakım maaşı nasıl öğrenilir? İşte evde bakım maaşı sorgulama ekranı…

14 KASIM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Evde bakım maaşları her ayın ikinci haftasından itibaren ayın 25’ine kadar hesaplara il il yatırılıyor. Şu ana kadar Amasya, Kırıkkale, Edirne, Tokat, Ordu, Bayburt, Adıyaman, Manisa, Samsun, İstanbul, Denizli, Kırklareli, Bolu, Mersin, Konya, Ankara, Bilecik, Şanlıurfa, Sakarya, Zonguldak, Afyonkarahisar, Uşak, Diyarbakır, Osmaniye, Aydın’da yatırıldı.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde Bakım maaşı 2019 ödemeleri sorgulama e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Bunun için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir.

https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu linkine tıklayın.

Eğer e-devlet siteminde kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfada kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir.

Sisteme giriş yapmak (kimlik doğrulaması yapmak) için gerekli bilgiler TC kimlik numarası ve e-devlet şifresidir.

Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilirsiniz.

Bilgileri eksiksiz girdikten sonra giriş yapıp otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfadan evde bakım maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.

Adıyaman Afyonkarahisar AMASYA Ankara aydın Bilecik Bolu Denizli Diyarbakır e-devlet Edirne istanbul Kasım ayı Kırklareli Konya Mersin
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