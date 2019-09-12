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EYT son dakika 2019: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan EYT talimatı!

Emeklilikte yaşa takılanlar her gün son durumu merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanların (EYT) durumuyla ilgili Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiği belirtildi. İşte EYT'de son durum...

09:25 -
Haberler Ekonomi
EYT son dakika 2019: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan EYT talimatı!

EYT çıkacak mı sorusu gündemden düşmüyor. EYT için umutlu bekleyiş sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelen açıklama umutlandırdı. NTV'nin haberine göre TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, EYT konusunda bir formül üretilmesi için harekete geçildiğini duyurdu.

Kılıç şunları söyledi: “Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. EYT'lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. ‘Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var' dedi. Bir parça umutlandım. Somut bir adım atılmış oldu. Umarım karşılıklı görüşmelerle bu iş bir noktaya gelir, çözüme ulaşır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor.”

PROF BİLGİN: HENÜZ ÇALIŞMANIN ÇOK BAŞINDAYIZ

Bu konuda NTV'ye bilgi veren Prof. Dr Vedat Bilgin şunları söyledi: “Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) homojen bir grup değil. Bu konuda durumu çok farklı olan kimseler var. Çalışmalarımız uzun soluklu olacak, şu an işin çok başındayız henüz somut bir gelişme yok…”

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