Fakirleyen milyoner

Milli Piyango yılbaşı ikramiyesinin tutarı 80 milyon TL olarak açıklandı. Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.2 zamlandı. 2018 yılında büyük ikramiye 70 milyon TL olarak belirlenmişti.

ENFLASYONA KARŞI YENİLDİ

2014 yılının kasım ayında büyük ikramiye 50 milyon TL olarak açıklanmıştı. Bugün ekim ayı enflasyonu da hesaba katıldığında bu ikramiyenin tutarı 87.5 milyon TL yapıyor. Yani açıklanan 80 milyon TL'lik ikramiyenin 7.5 milyon TL üzerinde. Aşağıdaki tabloda yıllara göre büyük ikramiye tutarlarını inceleyebilirsiniz. Örneğin 2016 yılında açıklanan büyük ikramiyenin de alım gücünü koruyabilmesi için bugün 90 milyon 870 bin TL olması gerekiyordu.



Milli Piyango bilet fiyatlarının yıllar içinde değişimi şöyle…



MİLLİ PİYANGO ÖZELLEŞTİRİLDİ

Geçen Ağustos ayında Türkiye Varlık Fonu ile Sisal (Demirören) – Şans Ortak Girişimi arasında Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin sözleşme imzalandı. Milli Piyango İdaresi daha önce de özelleştirilmiş fakat ihaleyi kazanan mali yükümlülüklerini yerine getiremediği için devir gerçekleşmemişti.

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