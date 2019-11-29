Garanti BBVA Mobil uygulamasından İstanbulkart’a para yükleme imkanı! 

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin öncülüğünde, Belbim A.Ş. ve Garanti BBVA arasında gerçekleştirilen işbirliği sayesinde, alternatif ödeme yöntemleri ile daha fazla kullanıcıya ulaşılması ve ulaşım ödemelerinin dijitalleşmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

“MASRAFSIZ YÜKLEYEBİLECEKLER”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, “Her geçen gün müşterilerin ürün ve servis ihtiyaçlarını dijital kanallardan giderme eğilimi artarak devam ediyor. Kullanıcılar, İstanbulkart yükleme noktası haline getirdiğimiz Garanti BBVA Mobil üzerinden istedikleri miktarı, hesaplarından masrafsız ve kolayca kartlarına yükleyebilecek. Bankacılık hizmetlerini, müşterilerimizin günlük hayatta sıkça kullandıkları sistemlere daha fazla entegre ederek değer yaratmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin ise “Yenilikçi ödeme çözümlerimizle, müşterilerimize ayrıcalıklı hizmet sunmaya devam ediyoruz. İstanbulkart ile yaptığımız bu iş birliği sayesinde, ulaşım ödemeleri alanındaki yenilikçi çözümlerimizi daha geniş kitlelerle buluşturarak, bu alanda akla ilk gelen banka olmayı hedefliyoruz.” dedi.