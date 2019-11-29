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Garanti BBVA Mobil uygulamasından İstanbulkart’a para yükleme imkanı! 

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle müşterilerinin hayatını kolaylaştıran Garanti BBVA, BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, İstanbulkart’a Garanti BBVA Mobil’den yükleme yapma imkânı sunuyor. Bu sayede bankanın sahip olduğu 8 milyonu aşkın dijital bankacılık müşterisi bu özellikten yaralanacak. Garanti BBVA Mobil kullanıcıları İstanbulkart’larına para yüklemenin yanı sıra, bakiye sorgulaması da yapılabilecek. Kullanıcılar, başkasının kartına da yükleme yapabilecek.

11:52 -
Haberler Ekonomi
Garanti BBVA Mobil uygulamasından İstanbulkart’a para yükleme imkanı! 

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin öncülüğünde, Belbim A.Ş. ve Garanti BBVA arasında gerçekleştirilen işbirliği sayesinde, alternatif ödeme yöntemleri ile daha fazla kullanıcıya ulaşılması ve ulaşım ödemelerinin dijitalleşmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

“MASRAFSIZ YÜKLEYEBİLECEKLER”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, “Her geçen gün müşterilerin ürün ve servis ihtiyaçlarını dijital kanallardan giderme eğilimi artarak devam ediyor. Kullanıcılar, İstanbulkart yükleme noktası haline getirdiğimiz Garanti BBVA Mobil üzerinden istedikleri miktarı, hesaplarından masrafsız ve kolayca kartlarına yükleyebilecek. Bankacılık hizmetlerini, müşterilerimizin günlük hayatta sıkça kullandıkları sistemlere daha fazla entegre ederek değer yaratmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin ise “Yenilikçi ödeme çözümlerimizle, müşterilerimize ayrıcalıklı hizmet sunmaya devam ediyoruz. İstanbulkart ile yaptığımız bu iş birliği sayesinde, ulaşım ödemeleri alanındaki yenilikçi çözümlerimizi daha geniş kitlelerle buluşturarak, bu alanda akla ilk gelen banka olmayı hedefliyoruz.” dedi.

İstanbulkart yüklemesi Garanti BBVA Mobil'den nasıl yapılır?
Yakın Alan İletişim (NFC) özelliği bulunan Android işletim sistemli telefon kullanıcıları, yükleyecekleri tutarı belirttikten sonra İstanbulkartı telefonlarının arkasına okutarak tek seferde para yükleyebilecek. Yakın Alan İletişimi (NFC) özelliği bulunmayan telefonlarda ise kullanıcılar, İstanbulkart numarası ile yükleme talimatı verdikten sonra, bakiyenin karta geçmesi için İstanbulkart'ını Biletmatik'e ya da online talimat yükleme noktalarına okutarak işlemlerini tamamlayacaklar.

 

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Son güncelleme: 11:54 29.11.2019
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