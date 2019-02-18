GetirYemek hizmete açıldı

Getir, uygulama içinde yer alan ‘GetirYemek' seçeneği ile market ürünleri haricinde artık yemek de getiriyor. GetirYemek'te siparişler birleştirilmiyor ve her bir sipariş ayrı teslimatta kullanıcısına ulaştırılıyor. Kullanıcılar, yalnızca Getir kuryelerinin getirdiği siparişlerini teslim alırken, özel izolasyona sahip ‘Thermobox' sepetlerde taşınan yemekler sıcaklıklarını koruyor. Sipariş durumunun canlı olarak takip edilebildiği uygulamada kullanıcılar, harita üzerinden siparişlerinin kendisine ne zaman ulaşacağını da anlık olarak izleyebiliyor.

7 Şubat'ta hayata geçen GetirYemek'e 1000'in üzerinde restoran iş ortağı oldu. 2000 kişilik ekibiyle hizmet veren Getir, yeni girişimiyle 500'ün üzerinde kişiye de istihdam sağladı.

Getir Kurucusu Nazım Salur, “Dünyada örneği olmayan uygulamamız Getir ile yepyeni bir girişime daha imza attığımız için çok mutluyuz. Halkımıza kaliteli hizmet için her gün daha fazla çalışarak, yemeklerini Getir güvencesi ile 7/24 kullanıcılarımıza ulaştıracağız. Yüzde yüz Türk girişimi olarak halkımıza ve teknolojimize güvenimiz tam. Getir ile daha önce yapılmamış bir sistemi hayata geçirmiştik şimdi 3,5 yıldır uzmanlaştığımız alanda yeni bir girişim ile kullanıcılarımızın hayatını daha da kolaylaştıracağız. Sahip olduğumuz kalite ve güven anlayışıyla zamanla yarışan İstanbulluları 7/24 sıcak yemek ile buluşturacağız. Kullanıcılarımızın tüm ihtiyaçlarına cevap vererek hızımızı yemek alanında da göstermeyi hedefliyoruz. 2018 yılında elde ettiğimiz başarıları 2019 yılında artırıp kullanıcılarımızın memnuniyeti için daha çok çalışacağız. Halkımızın standartlarını yükseltip onları mutlu edebildiğimiz için çok gururluyuz” dedi.

Getir 2018'de neler yaptı?

2018 yılında 5 milyon sipariş ile geçen yıla göre 2.6 kat büyüyen Getir, cirosunu da 300 milyon TL'ye yükseltti. 700'ü aşkın motosiklet ve 250 adet araç filosu ile İstanbul nüfusunun yüzde 95'i hizmet alanına giren uygulama, bayilik anlaşmalarıyla da istihdam oranını ikiye katladı. 2019 yılında yüzde 150 oranında büyüme hedefleyen Getir, cirosunu da 2 kat artırmayı planlıyor.

En çok neler getirdi?

Getir kullanıcıları gece 00.00 ve sabah 06.00 arasında en çok su, ekmek, maden suyu, gazlı içecek ve gofret siparişi verirken erkeklerin yüzde 53'ü kadınların da yüzde 46'sı Getir kullandı. Vegan ürün alternatiflerinin de bulunduğu uygulamada aktif kullanıcıların yaş ortalaması 25-35 arası.