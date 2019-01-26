Gucci’yle milyarlık vergi cezası

Dünya lüks devi Gucci'nin başı İtalya'da vergi ile dertte. İtalyan devleti Gucci'nin İtalya'da kurulu olmasına rağmen gelir vergisini İsviçre'de ödediğini söyleyerek 1.4 milyar euro vergi borcu çıkardı.

İtalya'da kurumlar vergisinin görece İsviçre'den fazla olması nedeniyle Gucci'nin sahibi Kering şirketinin böyle bir yola gittiği ifiade ediliyor. Şirketten yapılan açıklamada haklarındaki soruşturmanın dikkatle izlendiği belirtildi.

Wall Street Journal'ın haberine göre; İtalya'nın lüks devleri yıllardır sıkı vergi denetimi altında. Prada ve Armani hakkında da geçtiğimiz yıllarda denetimler sıklaştırılmıştı.

Dolce&Gabbana'nın kurucuları Domenico Dolce ve Stefano Gabbana hakkında vergilerini Lüksemburg'da ödedikleri gerekçesiyle 20 ay hapis cezası verilmiş ceza bir üst mahkemeden dönmüştü.

Gucci'nin sahibi Kering Paris merkezli bir şirket. Şirketin bünyesinde Gucci'nin yanı sıra Saint Laurent, Bottega Veneta ve Balenciaga gibi markalar da bulunuyor.