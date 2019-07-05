5 Temmuz güncel çeyrek ve gram altın fiyatları! Dalgalı seyir sürüyor

Geçtiğimiz günlerde rekor kıran altın fiyatları az da olsa düştü. Gram altının fiyatı bugün 255,82 liradan, çeyrek altın fiyatı ise 415,70 liradan işlem görüyor. İşte 5 Temmuz altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 5 TEMMUZ

GRAM ALTIN: 255,82 TL'den alınırken, 255,87 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN: 406,08 TL'den alınırken, 415,47 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN: 810,95 TL'den alınıyor ve 835,33 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: 1.682,00 TL'den alınıyor, 1.708,00 TL'den satılıyor.

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TÜRKİYE'DE NE KADAR ALTIN VAR?

Türkiye en yüksek rezerve sahip ülkeler arasında yerini korudu. Dünya Altın Konseyi(World Gold Council) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye’nin altın rezervleri 2018 yılı 4.çeyrekte 253,5 ton olarak açıklandı. Bir önceki dönem 258,6 ton seviyesindeydi. Türkiye en fazla altına sahip 19. ülke oldu. ABD 8.133,5 ton rezervle ilk sırada yer alırken, Alma nya 3.369,9 ton ile ikinci sırada, IMF 2.814,0 ton ile üçüncü sırada bulunuyor. İlk üç sırada bir önceki döneme göre değişiklik olmadı. Financial Times’ta yer alan habere göre merkez bankalarının son dönemde yaptığı altın alımları dikkat çekiyor. Bankaların alımları artırdığı ülkeler arasında Kazakistan, Rusya ve Türkiye de bulunuyor. Bu ülkeler dolara olan bağlılıklarını azaltmak için altına yaptıklarını yatırımların oranını artırdılar.