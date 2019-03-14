Hakkari Üniversitesi 12 Doktor Öğretim üyesi alacak! İşte ilan detayları…

Hakkari Üniversitesi öğretim üyesi ilanı detayları belli oldu. Hakkari Üniversitesi 12 Doktor Öğretim üyesi alım ilanında öğretim üyelerinde aranan nitelikler de belirlendi. İşte Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr’de yayımlanan ilan…

) 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

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Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya ve CD ile beraber ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

2) Başvurular, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3) Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.